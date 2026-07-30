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Premijer Đuro Macut najavio je da će danas biti održana sednica republičkog Štaba za vanredne situacije zbog suše i niskog vodostaja Dunava.

Macut je za RTS rekao da je zbog niskog vodostaja te reke ugrožena energetska stabilnost na sistemu hidrocentrala Đerdap.

"Na sednici ćemo videti šta treba da uradimo jer su nam ugroženi usevi, uslovno rečeno, i održavanje energetske stabilnosti na đerdapskom sistemu hidrocentrala", kazao je Macut.

Upitan za mere u vezi s najavljenim toplotnim talasom, premijer je ocenio da je Srbija "mnogo spremnija nego bilo koja zemlja u regionu" po pitanju borbe protiv požara na otvorenom.

"Situacija sa Španijom pokazuje da imamo kapacitet da pomognemo i drugim zemljama. Prošle godine smo imali puno požara i reagovali smo veoma brzo. Za sada nemamo takvu situaciju ali smo dobro opremljeni, svuda u Srbiji postoje punktovi Sektora za vanredne situacije", kazao je premijer.