Iskustvo sa letovanja u Polihronu u septembru

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Neobična situacija dočekala je turiste iz Srbije na plaži Agora, gde im je, kako tvrde, prvi put naplaćeno 10 evra za parkiranje na livadi udaljenoj od plaže, bez jasnog objašnjenja i računa.

Kako navode, godinama dolaze na isto mesto, ali su se ove sezone prvi put susreli sa naplatom parkinga na prostoru koji nije deo plažnih sadržaja koje koriste.

Računa nema

Turisti tvrde da nisu koristili ležaljke, bar, niti druge usluge, već su samo želeli da ostave automobil i peškirima zauzmu slobodan deo plaže.

- Na plaži Agora ove godine su počeli da naplaćuju 10 evra za parkiranje na njivi i daju paragon blok, a računa nema. Ne koristimo njihove ležaljke, ne idemo u bar, boravimo na mestu gde možemo da stavimo peškire bez da "ometamo" - požalila se jedna turistkinja iz Srbije.

"Vikao je na nas"

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka uživo".

- Letujemo tu šest godina i ovo se dešava prvi put. Na toj njivi je bio jedan čovek, bio je neprijatan i vikao je da moramo da platimo parking. Gde se ovo prijavljuje i da li je ovo zakonski i normalno? - upitala je ona.

Jedan korisnik je naveo da, ukoliko je reč o privatnom zemljištu, vlasnik ima pravo da određuje uslove njegovog korišćenja.

- Zanimljivo... Po nekoj mojoj logici parkirali ste se na privatan posed, zato imaju prava da naplate. To što kažete da vam nisu izdali račun je ozbiljna stvar i trebate da prijavite turističkoj inspekciji - navodi se u jednom od komentara.