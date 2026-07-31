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Građane Srbije očekuje nastavak dugotrajnog toplotnog talasa, koji će svoj vrhunac dostići početkom naredne sedmice, kada se u većem delu zemlje očekuju temperature oko 40 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se nastavlja toplotni talas, kao i da se u urbanim sredinama očekuju tropske noći.

- Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i za vikend i tokom sledeće sedmice zbog čega je izdato i upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas - navodi RHMZ.

"Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni", saopštio je RHMZ.

Foto: Zorana Jevtić

Tropske noći

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni.

- Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni - dodaje RHMZ.

Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Crveni meteo alarm danas je na snazi na području Bačke, Banata, Beograda i Pomoravlja, dok je narandžasti meteo alarm na snazi na području Srema, Zapadne Srbije, Šumadije, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije i KiM.

Meteo alarm za subotu Foto: RHMZ Printscreen

Crveni meteo alarm

U nedelju će crveni meteo alarm biti na snazi na teritoriji Bačke, Banata, Srema, Beograda i Pomoravlja, a narandžasti u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i KiM.

Meteo alarm za nedelju Foto: RHMZ Printscreen

Žuti meteo alarm znači da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Crveni meteo alarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Vrhunac toplotnog talasa

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je da se vrhunac toplotnog talasa može očekivati od 5. do 8. avgusta, ali da je zabrinjavajuće to što se njegov kraj još ne nazire.

Građanima je već 29. jula stiglo hitno SMS upozorenje na toplotni talas. Slobodan Sovilj rekao je da će ovaj toplotni talas, u odnosu na onaj s kraja juna, trajati najmanje dvostruko duže, jer se još ne može pouzdano proceniti kada će se završiti.

- Dnevne temperature su u većini mesta 37, 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni i te vrednosti možemo očekivati i narednih pet dana. Od srede naredne sedmice toplotni talas će dodatno jačati, sa temperaturama oko 40 stepeni, možda i koji stepen više. Vrhunac toplotnog talasa biće od 5. do 8. avgusta - ukazuje Sovilj.

Opasnost po zdravlje

Prema njegovim rečima, studije su pokazale da tropske noći mogu biti opasnije od visokih dnevnih temperatura tokom produženih toplotnih talasa, jer povećavaju kumulativni toplotni stres i stopu smrtnosti.

Slobodan Sovilj - meteorolog Foto: Kurir Televizija

Dodatno su opterećeni srce i kardiovaskularni sistem, a posebno su ugroženi dijabetičari i osobe sa bolestima bubrega.

- Pozivamo sve, pa i zdrave osobe, da se pridržavaju uputstava nadležnih kako bi lakše prebrodili ovakve periode, koji su tokom leta sve češći - ističe Sovilj.