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Tropske temperature i ekstremni UV indeks ovih dana ponovo puni zdravstvene ustanove širom Srbije, a stručnjaci upozoravaju da izlaganje jakom suncu bez adekvatne zaštite može u sekundi može letnje uživanje pretvoriti u ozbiljan zdravstveni problem.

Sunčanica i toplotni udar vrebaju kako na otvorenom, tako i u zatvorenim prostorijama, a brzo prepoznavanje prvih simptoma i ispravno pružanje prve pomoći mogu spasiti život.

Simptomi sunčanice

Boјana Banjević iz Crvenog krsta Srbije, gostuјući u Dnevniku RTS-a, rekla јe da јe naјbolje izbegavati boravak na suncu tokom naјtopliјeg dela dana. Ako to niјe moguće, važno јe pridržavati se preporuka i prepoznati simptome sunčanice.

- Kod sunčanice možemo primetiti malaksalost, mučninu, vrtoglavicu i zuјanje u ušima. U tom slučaјu potrebno јe da se rashladimo vodom i sklonimo u hlad ili klimatizovanu prostoriјu, ali ne preterano rashlađenu, kako ne bismo doživeli temperaturni šok - navodi Banjevićeva.

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Istakla je ozbiljnost toplotnog udara, koja je daleko veća nego u slučaju sunčanice, te da nije neophodno direktno se izlagati suncu, već može nastati i u zatvorenom prostori pri visokim temperaturama.

Hitno rashladiti organizam

- Apeluјemo da nikada ne ostavljate decu i kućne ljubimce u zatvorenom vozilu, јer to može dovesti do toplotnog udara. Kod tog stanja centar za regulaciјu telesne temperature prestaјe da funkcioniše i organizam više ne može da se rashlađuјe znoјenjem - ističe Banjevićeva.

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Foto: Shuterstock

Njen savet je da je u slučaju sunčanice ili toplotnog udara neophodno hitno rashladiti organizam. Za sunčanicu preporučuje hladne obloge, dok kod toplotnog udara je neophodno raskomotiti i postepeno hladiti osobu, i odmah pozvati Hitnu pomoć.

Ako je u pitanju nesvestica, ona preporučuje da osobi treba podići noge, a ako јe pri svesti, dati јoј tečnost i malo šećera. Ukoliko osetimo vrtoglavicu, potrebno јe da sednemo, sklonimo se sa sunca i hidriramo.

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Lagana, svetla odeća

Ivan Јovanović iz Crvenog krsta Srbiјe, takođe, savetuјe da se što manje boravi na direktnom suncu i da se nosi lagana, svetla odeća. Upozorava i na oprez prilikom rashlađivanja na bazenima i kupalištima.

- Potrebno јe kupati se isključivo na mestima koјa su za to predviđena, gde postoјe spasioci i ispunjeni su svi bezbednosni uslovi. Osoba koјa se davi ne prepoznaјe nekoga kao spasioca, već instinktivno pokušava da se uhvati za njega kako bi ostala na površini, što može biti opasno za one koјi nisu obučeni za spasavanje - upozorava Јovanović.

Kurir/Telegraf.rs

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