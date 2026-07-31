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Visoke temperature koje ovih dana pogađaju Srbiju mogu ozbiljno ugroziti vaše zdravlje, naročito ako pripadate osetljivijim grupama poput starijih osoba, dece ili trudnica, upozorava Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut.

Da biste smanjili rizike, važno je da se pridržavate preventivnih mera.

"Izbegavajte boravak napolju"

Tokom najtoplijeg dela dana, izbegavajte boravak napolju. Ako morate izaći, zaštitite se nošenjem lagane odeće svetlih boja, šešira ili kape, naočara za sunce i kremom sa zaštitnim faktorom (30+), koju treba naneti pola sata pre izlaska i ponovo svaka dva sata.

Ako radite fizičke poslove ili trenirate, radite to u najhladnijem delu dana, između četiri i sedam časova ujutru. Bebe i mala deca ne bi trebalo da budu napolju u najtoplijem periodu, a trudnice bi trebalo da izbegavaju duži boravak na suncu.

"Klimu podestite na 27 stepeni uz ventilator"

Starije osobe treba da ostanu u zatvorenom kada su temperature ekstremne. Važno je održavati prostor rashlađen, idealno ispod 32 °C danju i 24 °C noću, provetravanjem ujutru i zatvaranjem prozora tokom dana. Isključite nepotrebne uređaje i izbegavajte kuvanje. Ako koristite klima-uređaj, podesite ga na 27 °C uz ventilator.

Hronični bolesnici bi trebalo da se konsultuju sa lekarom oko terapije, jer lekovi mogu uticati na termoregulaciju. Srčani bolesnici treba redovno da prate krvni pritisak, a dijabetičari nivo glukoze i da izbegavaju hodanje bosonogi. Takođe, važno je održavati kontakt sa bližnjima i nositi mobilni telefon i karticu sa ličnim podacima.

Zatvoren prozor i spuštene roletne tokom velikih letnjih vrućina Foto: Simon Wohlfahrt / AFP / Profimedia

Pet manjih obroka dnevno

Unosite dovoljno tečnosti - dve do tri litre dnevno, ali izbegavajte alkohol, kafu i zaslađene napitke. Često se tuširajte mlakom vodom i nosite laganu odeću od prirodnih materijala.

Tokom vrućina preporučuje se pet manjih obroka dnevno, izbegavajući tešku i brzu hranu, kao i jela sa sirovim jajima. Higijena hrane je ključna - sve treba čuvati u frižideru.

Prema prognozi RHMZ, najizraženiji toplotni talas očekuje se od 5. do 8. avgusta, sa temperaturama koje će dostizati oko 40 stepeni.

Kurir/Telegraf.rs