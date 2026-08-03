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Vrhunac toplotnog talasa očekuje se sredinom naredne nedelje, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović, podsećajući da su topla i sušna leta su i ranije zabeležena u Srbiji, a evo kada stiže zahlađenje!

- Ove godine imamo veoma suv i vruć početak avgusta bez kapi kiše, a to će da se nastavi i narednih dana. Na današnji dan 1917. godine, u Beogradu je izmereno 41,6 stepeni - rekao je Nedeljko Todorović.

muškarac pije vodu i rashlađuje se
Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Srbija u špicu letnjih vrućina

Prema mernim podacima, Srbija se trenutno nalazi u samom špicu letnjih vrućina. Kako objašnjava Todorović, najtopliji period godine tradicionalno obuhvata kraj jula i početak avgusta:

- Gledajući merne podatke, u Srbiji je najtopliji deo leta poslednjih deset dana jula i prvih deset dana avgusta. Posle Preobraženja (19. avgusta) se primećuje slabije osveženje, mada ima vrućina i kasnije. Krajem avgusta srednja temperatura primetno počinje da pada - objasnio je Todorović.

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Kada se očekuje pad temperature

Za sve koji sa nestrpljenjem iščekuju pad temperature, meteorolog otkriva da će osveženje uslediti oko desetog avgusta, kada se očekuje nešto prijatnija temperatura koja će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

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Foto: Jakov Milošević

- Nazire se blago osveženje, za stepen, dva tri između 7, 8. i 10. avgusta - otkrio je Todorović.

Iako visoke žive u termometru privlače najviše pažnje, situacija sa padavinama je još dramatičnija. U većini delova Srbije u julu je zabeležen ozbiljan deficit kiše, što dodatno otežava normalizaciji vodostaja Dunava koji je ovih dana na istorijskom minimumu.

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- Visoka temperatura je manji problem u odnosu na to što nema kiše. U julu je u Srbiji u većini mesta količina padavina podbacila ispod 50 odsto osim na krajnjem jugozapadu. Ni u narednih sedam dana nema na vidiku padavina sem lokalno nekog pljuska koji bi natopio zemlju koja je već žedna - poručio je Todorović.

U narednih nedelju dana nema ozbiljnijih padavina na vidiku, izuzev retkih i lokalnih pljuskova.

Kurir/ Espreso 

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