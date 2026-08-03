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Vodostaj Dunava je još uvek u tendenciji opadanja što znatno otežava plovidbu, izjavio je danas kapetan rečne plovidbe Vladica Zdravković i naveo da je trgovački saobraćaj ugrožen zbog niskog vodostaja i da su kapaciteti transporta robe značajno smanjeni.

Zdravković je rekao da su na toku Dunava kroz Srbiju kritične tačke Bogujevo, Bezdan, Apatin, Novi Sad, Prahovo i sve ispod Đerdapa.

Naveo je da je zbog niskog vodostaja otežana plovidba i na tačkama Šabac, Mrđenovac, Kamičak.

- Već smo prestigli istorijski maksimum iz 1909. godine, a imamo neke prognoze da biti nastavljen pad Dunava što znatno otežava plovidbu. Iz nezvaničnih izvora smo saznali da je Jugoslovensko rečno brodarstvo obustavilo plovidbu što je vrlo odgovorno zbog bezbednosti - rekao je Zdravković za K1 televiziju.

Naveo je da kompanije u beogradskom akvatoriju još uvek plove jer, kako je dodao, dubina Save i Dunava u tom delu to dozvoljava, ali da je sve izvan toga rizično.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Zdravković je podsetio da se nedavno nasukao putnički brod zbog čega je obustavljen putnički saobraćaj.

- Mi smo blizu odustajanja od trgovačke mornarice i transporta robe, a transport se već vrši sa smanjenim kapacitetima što uvećava jediničnu meru cene prevozene robe i može dovesti do određenog poskupljenja. Međutim, zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Srbije imamo dovoljne zalihe goriva i pitke vode da možemo to da prevaziđemo, ali i od sugrađana se očekuje da racionalnija potrošnja pitke vode iz sistema vodovoda i električne energije - rekao je Zdravković.

Govoreći o kapacitetima transporta robe, naveo da je umesto uobičajenih 1.600 tona kapacitet jedne barže sada između 400-500 tona.

- Kapacitet barže je sada na jednoj trećini, 400 do 500 tona... Vodostaj je promenljiva kategorija, ali je u tendenciji opadanja. Ako je barža gazila 2,2 metra, sad je smanjena na 1,2 m. Ako se nastavi da pada nivo vode, barža neće moći ni sa trećinom kapaciteta transporta da prevozi tim relacijama i tim vodnim sektorima - pojasnio je Zdravković.

Dodao je da postoje alternativni načina transporta, poput drumskog i železničkog saobraćaja, ali da je mnogo skuplji od rečnog i pomorskog.

Zdravković je rekao da se u zemljama okruženja već primenjuju restriktivne mere zbog problema sa niskim vodostajem, ali da u Srbiji za sada nema razloga za brigu i paniku.