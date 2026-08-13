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Letovanje iz snova za neke turiste može da se pretvori u neprijatno iskustvo, a jedan posetilac popularne plaže podelio je detalje situacije koja ga je, kako tvrdi, razočarala i iznenadila.

Kako je naveo jedan Miloš u svojoj objavi, neprijatnosti su počele već pri dolasku, kada su gosti morali da sačekaju otvaranje objekta i prolaze određenu proceduru pre nego što im je omogućen ulazak. Prema njegovim tvrdnjama, nakon toga su im predočena pravila koja su ih iznenadila, zbog čega su odlučili da ne ostanu u lokalu.

"Konobar proziva ljude iz gomile"

- Nacrtali se u 08.50 na Orange beach, na prilazu baru ne dozvoljavaju dalje, moraš da se postrojiš sa drugim nevoljnicima pored agregata da te naparfemiše auspuh i čekas 09.00, tada prilazi konobar i proziva ljude iz gomile da priđu, valjda po kriterijumu kako mu se ko dopadne, i onda ih raspoređuje po ležaljkama i lejzi begovima - napisao je on u Fejbuk grupi "Live from Greece".

Navodi da je, kada je došao njihov red, prišao konobaru koji im je, kako tvrdi, rekao da uđu, ali da sačekaju sa strane zbog dalje procedure.

"Napustili smo objekat"

- Onda nam izloži pravila da možemo ući, ali da "bagaž" u vidu kese sa grozđem i keksom ostavimo u autu, sa dozvolom da je uzmemo kad napustimo bar. Kako su mojoj gospođi i meni u tom trenutku dalji boravak na tom mestu činio besmislenim uz dozu straha da budemo uhvaćeni sa prošvercovanom polovičnom Plazmom sa troje nejači napustismo prostor ovog eminentnog objekta - dodao je.

Komentari na njegovu objavu bili su podeljeni, dok su pojedini korisnici podržali njegovo nezadovoljstvo i ocenili da gostima treba omogućiti prijatniji odnos, drugi su naveli da privatni objekti imaju pravo da određuju svoja pravila i uslove boravka.

- Nevera! Prvi put čujem da se ovako nešto dešava i da tretiraju turiste i goste na takav bezobrazan način! Na svu sreću, Orange Beach nije jedina plaža na Sitoniji. Ima dosta prelepih plaža gde ćete uživati - napisala je jedna korisnica.