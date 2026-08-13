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Letovanje iz snova za neke turiste može da se pretvori u neprijatno iskustvo, a jedan posetilac  popularne plaže podelio je detalje situacije koja ga je, kako tvrdi, razočarala i iznenadila.

Kako je naveo jedan Miloš u svojoj objavi, neprijatnosti su počele već pri dolasku, kada su gosti morali da sačekaju otvaranje objekta i prolaze određenu proceduru pre nego što im je omogućen ulazak. Prema njegovim tvrdnjama, nakon toga su im predočena pravila koja su ih iznenadila, zbog čega su odlučili da ne ostanu u lokalu.

"Konobar proziva ljude iz gomile"

- Nacrtali se u 08.50 na Orange beach, na prilazu baru ne dozvoljavaju dalje, moraš da se postrojiš sa drugim nevoljnicima pored agregata da te naparfemiše auspuh i čekas 09.00, tada prilazi konobar i proziva ljude iz gomile da priđu, valjda po kriterijumu kako mu se ko dopadne, i onda ih raspoređuje po ležaljkama i lejzi begovima - napisao je on u Fejbuk grupi "Live from Greece".

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Navodi da je, kada je došao njihov red, prišao konobaru koji im je, kako tvrdi, rekao da uđu, ali da sačekaju sa strane zbog dalje procedure.

"Napustili smo objekat"

- Onda nam izloži pravila da možemo ući, ali da "bagaž" u vidu kese sa grozđem i keksom ostavimo u autu, sa dozvolom da je uzmemo kad napustimo bar. Kako su mojoj gospođi i meni u tom trenutku dalji boravak na tom mestu činio besmislenim uz dozu straha da budemo uhvaćeni sa prošvercovanom polovičnom Plazmom sa troje nejači napustismo prostor ovog eminentnog objekta - dodao je.

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Komentari na njegovu objavu bili su podeljeni, dok su pojedini korisnici podržali njegovo nezadovoljstvo i ocenili da gostima treba omogućiti prijatniji odnos, drugi su naveli da privatni objekti imaju pravo da određuju svoja pravila i uslove boravka.

- Nevera! Prvi put čujem da se ovako nešto dešava i da tretiraju turiste i goste na takav bezobrazan način! Na svu sreću, Orange Beach nije jedina plaža na Sitoniji. Ima dosta prelepih plaža gde ćete uživati - napisala je jedna korisnica.

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