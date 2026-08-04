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Rok za prijavljivanje na konkurs za smeštaj u studentskom domu počinje 1. oktobra

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Zbog početka radova na zameni liftova u Studentskom domu "Karaburma" promenjena je lokacija na kojoj će biti organizovan prijem konkursne dokumentacije za studente prve godine studija - "brucoše koji žele da konkurišu za smeštaj u Ustanovi Studentski centar "Beograd", saopštio je Studentski centar "Beograd".

Prijem dokumenata

Umesto u Karaburmi prijem dokumenata biće organizovan u sali pored Službe smeštaja, Đušinoj ulici 5a, od 1. septembra (utorak) do 15. septembra (utorak) radnim danima od 8 do 15 časova.

Služba smeštaja Ustanove Studentski centar "Beograd" nalazi se sa dvorišne strane Rudarsko-geološkog fakulteta. U blizini je Botanička bašta i Palilulska pijaca, gde postoje gradske garaže, ukoliko vam je potreban parking. Najbliža stajališta gradskog prevoza su "27. marta" i "Takovska".

Podsetimo, svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U devet studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra.

Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene

U okviru Ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenata. Krov nad glavom u Studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu dva studenta.

Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene. Dnevno za tri obroka treba izdvojiti 266 dinara. Smeštaj na mesečnom nivou u Srbiji u devet studentskih centara iznosi od kategorizacije iznosi od 1.600 do 2.790 dinara.

Kurir/ Novosti