Slušaj vest

Zbog početka radova na zameni liftova u Studentskom domu "Karaburma" promenjena je lokacija na kojoj će biti organizovan prijem konkursne dokumentacije za studente prve godine studija - "brucoše koji žele da konkurišu za smeštaj u Ustanovi Studentski centar "Beograd", saopštio je Studentski centar "Beograd".

Prijem dokumenata

Umesto u Karaburmi prijem dokumenata biće organizovan u sali pored Službe smeštaja, Đušinoj ulici 5a, od 1. septembra (utorak) do 15. septembra (utorak) radnim danima od 8 do 15 časova.

Služba smeštaja Ustanove Studentski centar "Beograd" nalazi se sa dvorišne strane Rudarsko-geološkog fakulteta. U blizini je Botanička bašta i Palilulska pijaca, gde postoje gradske garaže, ukoliko vam je potreban parking. Najbliža stajališta gradskog prevoza su "27. marta" i "Takovska".

Ne propustiteDruštvoSobe za studente već od 1.300 dinara: Počinje trka za mesto u studentske domove, evo ko može da konkuriše i kako
Konkurs za mesto u studentskom domu

Podsetimo, svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U devet studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra.

Ne propustiteNekretnineRoditelji, stan za studenta se traži sada, ne u septembru: Saveti stručnjaka kako da izbegnete veći trošak
student brucoš iznajmljivanje stana kirija

Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene

U okviru Ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenata. Krov nad glavom u Studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu dva studenta.

Cene smeštaja i ishrane su nepromenjene. Dnevno za tri obroka treba izdvojiti 266 dinara. Smeštaj na mesečnom nivou u Srbiji u devet studentskih centara iznosi od kategorizacije iznosi od 1.600 do 2.790 dinara.

Kurir/ Novosti

Ne propustiteDruštvoUsvojena odluka o broju budžetskih mesta za mastere i doktorande: Vlada Srbije proširila i afirmativne mere
studenti i indeks
DruštvoKo će sutra predavati našoj deci? Jedan upisan student na 25 budžetskih mesta, maturanti beže od ovih fakulteta
Dve nastavnice i đaci u punoj učionici
DruštvoStiže prva rata za povratak novca od školarine: Ministarstvo prosvete dalo rok fakultetima, a evo šta studenti moraju da urade
Kombo studenti na fakulteti i novac
DruštvoMladi hrle na ovaj fakultet! Interesovanje skočilo čak 20 odsto, psihologija pravi hit FOTO
Filološko umetnički fakultet

02:18
Ovo su potrebna dokumenta! Studentski domovi raspisali konkurs, ali učenici svoje mesto mogu dobiti samo pod ovim uslovom! Izvor: Kurir televizija