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Poneo sam samo album sa sličicama životinja. Dete od 10 godina. Mislio sam da se brzo vraćamo, ali za to je trebalo čak 13 godina. Mi nismo znali da idemo zauvek... Kuća u kojoj sam rođen je pokradena, a celo selo zapaljeno!

Ovako se za Kurir priseća Milorad Tomasović (40) iz sela Smrdelje kod Knina, koji je s porodicom bio u koloni tuge koja je krenula iz Krajine ka Srbiji na današnji dan u leto 1995. godine, bežeći pred ratnim udarima hrvatske vojske.

Ipak, ni Milorad, a ni meštani njegovog sela nisu slutili da će zauvek napustiti svoja ognjišta. Neprijatnosti su krenule 1991. godine.

Foto: EPA/Saša Stanković

- Granate su preletale kuću, sklanjali smo se u sklonište. Jednom smo morali da se sklonimo u krš u deo šume, a kad smo se vratili kući, sve je normalno funkcionisalo. Narod je pričao... Osetilo se da će biti nešto nakon što je krenulo cepanje Jugoslavije, a poučen iskustvom iz prošlosti, narod je brinuo - priseća se Milorad.

Jednom su tokom časa u školi čuli granatiranje, zatresli su se i prozori. Iako su bile sankcije, ništa im nije manjkalo, na selu su imali sve.

Miloradov 1. rođendan u Smrdeljima Foto: Privatna arhiva

Zloslutno vreme

- Najviše se osetilo odsustvo očeva koji nisu bili prisutni. Bilo je napeto, padale su granate i u komšijsko dvorište, ali narod samo nastavi dalje, i radi i živi, nismo delovali kao stanovništvo preplašeni. Sećam se, kad su đedovi išli i patrolirali kroz selo, da ne bi bilo upada. Bilo je dešavanja, ali se živelo, niko nije pomišljao da će tog avgusta 1995. odjednom da kaže neko: "Evo prodiru, napadaju!" - priča Milorad o dešavanjima pre "Oluje", zločinačke akcije hrvatske vojske, koja je trajala četiri dana (od 4. do 7. avgusta).

Činjenice Hrvatska vojska je 4. avgusta 1995, uz podršku SAD, NATO, HVO i tzv. armije BiH, pokrenula ofanzivu na područja Dalmacije, Like, Korduna i Banije, uprkos tome što je RSK dan ranije prihvatila mirovni plan

Akcija je trajala četiri dana (od 4. do 7. avgusta)

U operaciji je učestvovalo više od 200.000 vojnika, nasuprot oko 30.000 pripadnika Srpske vojske Krajine

Otpor je brzo slomljen, a više od 220.000 Srba napustilo je svoj dom

Prema podacima "Veritasa", ubijeno je ili nestalo 1.903 Srba, od čega 1.247 civila

U ovoj operaciji ubijeno je desetoro dece i čak 566 žena, što predstavlja poseban crni rekord građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije

Traktor sa kojim su izbegli Miloradov otac, deda, baba i ostali iz sela Foto: Privatna arhiva

Tog 4. avgusta stiglo je upozorenje na opasnost i do njegovog sela. Milorad je krenuo "zastavom" s majkom, sestrom i tetkom, a na Petrovačkoj cesti bio je tri dana pre nego što su avioni hrvatskog vazduhoplovstva raketirali kolonu srpskih civila koji su se povlačili iz Srpske Krajine pred nadolazećom hrvatskom vojskom.

Zastava sa kojom su izbegli, slikano pre 25 godina Foto: Privatna arhiva

- Krenuli smo u selo koje je bilo 15 km udaljeno od nas, tamo su nas ljudi gledali začuđeno. Kad su videli sve više automobila i kolonu, shvatili su da to nije bezazleno. Počeli su da se pakuju. Nastavili smo put i shvatili da nije nikakva šala. Kolona je išla, bilo je lepo vreme, a ljudi su bili zbunjeni, izbezumljeni, bilo je panike, nisu znali šta se dešava. Mi smo povezli i jednu ženu i od ujaka ćerku, to je bila konfuzija, brinuli su se ljudi. Mnogi nisu išli zajedno, nije bilo mobilnih, samo su mislili da spasavaju žive glave i da se drže kolone. Ljudi su se plašili za život - svedoči Milorad.

Napad na Petrovačku cestu

Noću bi rekli da ugase svi svetla na vozilima kako ih ne bi gađali. Kad su stigli do Banjaluke, čuli su da su gađali kolonu. Bio je dete, ali uplašio se za oca, baku i dedu.

Napad na Petrovačku cestu Foto: Screenshot YT

- Otac je krenuo naknadno s babom i dedom, posle su nas pronašli i pridružili nam se. Otac mi je rekao da su oni prošli nakon napada Petrovačkom cestom, još se dimilo od gađanja kad su oni prošli - priča nam sagovornik.

U tom napadu poginulo je 12 civila, među kojima četvoro dece, dok je više osoba ranjeno. Zločin na Petrovačkoj cesti je jedan od najtežih slučajeva stradanja civila tokom zločinačke akcije "Oluja".

Miloradov pradeda Simo i prababa Olga sa četiri sina i ćerkom u dvorištu stare kuće Foto: Privatna arhiva

Milorad i njegova porodica otišli su za Erdevik kod rođaka.

- Oni su nas spasli, primili su i naše rođake. Trebalo nam je četiri dana automobilom do tamo, a ocu i dedi sedam dana. Posle toga smo se svi našli u dvorištu u kući kod strica, oni su nas dočekali, hranili, tu smo spavali. Narod je tek tada bio izgubljen, nije bio svestan šta mu se desilo i šta će biti, a onda smo čuli da su zapalili selo i kuće, to nas je dotuklo - priseća se on s tugom.

Škole nisu obnovljene Foto: Privatna arhiva

Kaže da su prvo mladi napuštali sela, a potom i stariji. Bilo je i onih koji nisu napuštali svoja ognjišta.

Duboke traume

- Ljudi koji su ostali u selu Varivode, odmah do našeg, stradali su. Došla je neka paravojska... Jedan deda je otišao u šumu da se sakrije, vratio se do svog imanja i naleteo na vojsku, prebili su ga. Neke su prebijali, a neke ubijali, bilo je svega...

1/8 Vidi galeriju Milorad Tomasović (40), imao je samo 10 godina kad je, bežeći od hrvatske vojske, krenuo u koloni tuge 1995. iz Krajine za Srbiju Foto: Privatna arhiva

To što su spalili selo, kaže, bio je jasan znak da ih ne žele tamo.

- Tek me je stiglo kad smo krenuli u školu, plakao sam na časovima. Sećam se, jednom je učiteljica pevala, ne bi li me razveselila. Kad to vidiš kao dete... Koliko sam puta sanjao sve to. Sanjao sam kako se igram, šetam, kako se vraćam...

Proročanstvo Zvali su ga Ludi Mile, rekao da će narod nestati Milorad često u zavičaju snima zanimljiv sadržaj za svoj Jutjub kanal, a kako je rekao, najgledaniji video imao je 618.000 pregleda. Snimak donosi priču o selu Kričke kod Drniša i proročanstvu jednog starca. - U tom videu se pominje proročanstvo jednog starca koji kaže da će narod nestati s tih prostora, što se, nažalost, i desilo. Ljudi su ga zvali Ludi Mile, a u stvari je bio prozorljiv čovek - tvrdi sagovornik.

Milorad sa suprugom Foto: Privatna arhiva

Milorad živi sa suprugom u Starim Banovcima, a na poziv rođaka otišao je u Dalmaciju i rodno selo 2008. godine.

- Naša kuća već tad je bila obnovljena, dolazili su otac i deda i obnovili šta su mogli. Taj osećaj posle 13 godina, kad sam stajao u dvorištu gde sam se igrao u pesku, ja ne mogu opisati. To je bio spoj radosti i tuge. To selo je pre egzodusa bilo puno naroda, života, stoke, a ja sam zatekao prazninu. Kao da je vreme stalo, kuće su bile spaljene i bez krovova - zaključio je on.

Dečji plač se nije čuo 30 godina

Nakon 2008. godine Milorad bar jednom godišnje obilazi rodne Smrdelje, a počeo je i da snima sadržaj za društvene mreže. Mali je broj povratnika, ali ih ima, uglavnom su to stariji ljudi.

- U mom selu 30 godina nije rođeno nijedno dete. Nestalo je mladog sveta, ostali su samo stariji, nema mladosti, škola nije obnovljena. Hvala bogu, tokom tih poseta nemamo nikakvih problema. Obožavam moj zavičaj, svaki put kad krenem nazad bude mi sve teže, ali nema uslova za život, sve je otežano. Ne razmišljam još uvek o povratku, ipak je strah od te nesigurnosti kočnica za povratak. Možda, jednog dana. Kad su veliki praznici, ljudi se okupljaju, druže se, zapevaju, budu 10 dana u zavičaju. Narod iz Dalmacije se digao kao feniks - kaže on.