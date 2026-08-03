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Devojčica (7) iz Novog Sada doživela je nesreću kada je uskočila u bazen u Bogatiću i nije uspela da izroni. Kada je majka primetila da je nema, nastala je prava panika. Srećom, na licu mesta našla se doktorka Milica Matić, koja je brzom reakcijom spasila život devojčici.

Doktorka Milica Matić u subotu je bila na izletu upravo na bazenu na kojem se dogodila nesreća. Sa suprugom i dvogodišnjim detetom uživala je u lepom danu, kada je odjednom začula da neko doziva pomoć. Za Ženu sada otkriva detalje dramatične borbe za životdevojčice koja je, prema njenim rečima, u tom trenutku bila u stanju kliničke smrti.

Devojčica je bila bez svesti i bez pulsa

- Tu je odmarala i moja pacijentkinja, koja je u jednom trenutku došla do mene i pitala: "Da li znate da uradite reanimaciju?" Instinktivno sam spustila svoje dete i otrčala da vidim o čemu se radi. Devojčica je bila bez svesti i bez pulsa, a ja sam odmah počela da je oživljavam. Nekako vam odjednom kroz glavu prođe sve što ste ikada naučili, pa sam radila masažu srca i takozvano veštačko disanje. Tu je bio i još jedan moj kolega, Rus, koji mi je pomagao - priseća se doktorka Matić.

Kako kaže, oko nje se okupilo mnogo ljudi i svi su bili u panici, a ona kao da nikoga nije videla.

- To je ličilo na oživljavanje kakvo ste gledali u filmovima. Kažu da su oko mene ljudi vrištali i plakali, suprug priča da je moje dete plakalo i dozivalo me, a ja ništa od toga nisam čula. Bila sam koncentrisana samo na devojčicu i imala sam želju da se dete vrati. Oko mene je sve bilo kao u magli - kaže dr. Matić.

"Pravo čudo je da je devojčica otvorila oči"

Pretpostavlja se da je devojčica na dnu bazena bila oko četiri minuta, ali dr Matić smatra da je to trajalo i duže. Reanimaciju je sprovodila između 10 i 15 minuta i ni sama nije mogla da poveruje da će devojčica povratiti svest.

Dr Milica Matić Foto: Facebook Printscreen

- Sve je bila igra nesrećnog slučaja. Devojčica je skočila u bazen, a onda ju je povukao vakuum. Bio je toliko jak da ljudi nisu mogli da je odvoje od njega, a da je ne povrede. Mislim da je duže bila u bazenu. Zenice su joj bile sužene kao iglice, gotovo da nije bilo nikakvih šansi da bude dobro, a onda se desilo čudo - objašnjava dr Matić i dodaje:

- Kada joj se vratio puls i kada je otvorila oči, bila sam presrećna. Počela je da povraća, a ja sam je samo gledala i pitala: "Da li je ovo tvoja mama?", pokazujući joj na njenu prestrašenu majku koja je stajala pored. Nije je prepoznala, ali mi je tihim glasom potvrdila da je boli. Devojčica ima povredu kuka, a sada je u Novom Sadu, stabilna je i svesna. Pravo je čudo što je prošla bez posledica, odnosno što nije pretrpela neurološka oštećenja - ponosno ističe doktorka.

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Za kraj ima važnu poruku za sve koji se nađu u istoj situaciji.

- Ja sam radila u uslovima u kojima nemam ništa oko sebe od potrebnih instrumenata. Nije kao u bolnici kada vam je sve na dohvat ruke. Radite bilo šta što umete. Svako je prošao neki vid prve pomoći. Prisetite se šta ste gledali u filmovima, sve može da pomogne. Samo nemojte da odustanete od pomoći. U ovom slučaju smo obe imale sreće, ja da je vratim, a ona da se probudi - zaključila je doktorka Matić koja je zaposlena u KBC Dr Dragiša Mišović.

Kurir/Espreso/Blic žena