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Crveni meteoalarm objavljen je za teritoriju skoro cele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i treba slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Toplotni talas se nastavlja

Toplotni talas se nastavlja, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviša od 35 do 40 stepeni.

Toplotni talas se nastavlja Foto: Marko Karović

Nepovoljne biometeorološke prilike mogu naročito da utiču na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

Visok UV indeks

Prognozirane vrednosti od 7 do 9 UV indeksa na teritoriji Republike Srbije za danas su visoke i veoma visoke.

Zbog visoke temeprature i viskog UV indeksa lekari savetuju izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

Kurir/ Telegraf