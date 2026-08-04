Slušaj vest

Danas se navršava 31 godina od zločinačke operacije "Oluja" - vojne operacije hrvatske vojske koju je odobrio tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman. Iz svojih domova je proterano oko 220.000 ljudi, dok je oko 2.000 izgubilo život u događaju koji Srbija tretira kao etničko čišćenje, dok ga Hrvatska slavi i veliča kao "trijumf odbrane otadžbine".

Dragan Mioković, tada dvanaestogodišnjak, napustio je porodični dom sa majkom, bratom i bakom, verujući da odlaze samo "dok akcija ne prođe". Sa sobom su poneli tek najosnovnije stvari, uputivši se traktorom iz sela u okolini Gračaca u potrazi za sigurnošću. Iako su uspeli da sačuvaju živote, u svoj dom se više nikada nisu vratili.

Traume

Dragan je za medije svojevremeno ispričao da se i dalje seća trenutka kada su morali da napuste dom, i da su morali da žure, da se spakuju što pre i krenu. Rekao je da su tada svakog dana dobijali vesti o tome da je neko iz sela ubijen.

1588660_181169_ff.jpg
Foto: EPA/Saša Stanković

Kaže da se toga puno plašio i da je to ostavilo veliku traumu na njemu. Kao odrasli mladić on je govorio o svom životu pre “Oluje” i da pamti da je voleo da kao dete vozi traktor i da mu je to bilo deo svakodnevnog života.

Međutim, ubrzo nakon selidbe traktor su prodali jer su im trebale pare. Kaže da posle toga više nikad nije seo za volan traktora jer nije bilo prilike.

O životu u Srbiji kaže da su po dolasku u Beograd živeli kod rođaka, a onda se sa majkom i bratom preselio u stan koji su njih troje iznajmili. Od "Oluje" koja se desila 1995. godine, Dragan više nije dečačić od 12 godina, već ima 42 godine.

Ne propustiteDruštvoPoneo sam samo album sa sličicama, sve drugo je nestalo u plamenu "Oluje": Potresna ispovest Milorada koji je kao dečak krenuo u koloni tuge iz Krajine
collagsz.jpg

"Planina ostala ista"

Pre nekoliko godina je za medije ispričao da se uspešno bavi dizajnom i da kreira specijalne efekte za filmove i reklame. Oženjen je i ima ćerku Hanu.

13213.jpg
Foto: screenshot YT/RTRS vijesti

U Hrvatskoj gde se i rodio, od “Oluje”, bio je pre nekoliko godina, kako bi izvadio dokumenta. Kada je tamo bio, kaže da se čudno osećao da je planina Velebit ostala ista i da ga sve podseća na detinjstvo, ali da mu sve izgleda mnogo manje.

“Setim se da sam nekada živio u kući koja nije imala tekuću vodu, da su moji orali konjima, da smo seno kosili ručno na plus 40 stepeni i to je tada bilo normalno. Sada kada mi nešto nije po volji shvatim da sam razmažen”, rekao je Dragan za medije jednom prilikom.

Kurir/ Mondo

Ne propustitePolitikaZAVRŠNI ČIN PROGONA SRPSKOG NARODA: Pre 31 godinu počela je akcija "Oluja", najveći zločin etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata
oluja.jpg
Politika"Glas spikera bio je previše miran. Čula sam ime brata, a onda krik bake. To je bio kamion mog oca" Danijeli je užas na Petrovačkoj cesti ostavio večnu ranu
petrovačka cesta
DruštvoGenerala Ivana koji je ubijao Srbe, Hrvati slavili kao heroja: Nekoliko godina kasnije, išao od kuće do kuće i ubijao, a policija krila jezivu priču
Ivan Korade (8).jpg
Društvo"U koloni mi je izgorela majka, od bebe je ostala samo ručica": Ovako je počela "Oluja", najveći egzodus srpskog naroda u novijoj istoriji
1588660_181169_ff.jpg

05:07
"NIJEDAN HRVAT NIJE OSUĐEN U "OLUJI!" Svedoci progona Srba otkrili kroz šta su prošli :Komšija sa kojim sam igrao fudbal dobio je zadatak da ubije mog oca.. Izvor: Kurir televizija