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Danas se navršava 31 godina od zločinačke operacije "Oluja" - vojne operacije hrvatske vojske koju je odobrio tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman. Iz svojih domova je proterano oko 220.000 ljudi, dok je oko 2.000 izgubilo život u događaju koji Srbija tretira kao etničko čišćenje, dok ga Hrvatska slavi i veliča kao "trijumf odbrane otadžbine".

Dragan Mioković, tada dvanaestogodišnjak, napustio je porodični dom sa majkom, bratom i bakom, verujući da odlaze samo "dok akcija ne prođe". Sa sobom su poneli tek najosnovnije stvari, uputivši se traktorom iz sela u okolini Gračaca u potrazi za sigurnošću. Iako su uspeli da sačuvaju živote, u svoj dom se više nikada nisu vratili.

Traume

Dragan je za medije svojevremeno ispričao da se i dalje seća trenutka kada su morali da napuste dom, i da su morali da žure, da se spakuju što pre i krenu. Rekao je da su tada svakog dana dobijali vesti o tome da je neko iz sela ubijen.

Foto: EPA/Saša Stanković

Kaže da se toga puno plašio i da je to ostavilo veliku traumu na njemu. Kao odrasli mladić on je govorio o svom životu pre “Oluje” i da pamti da je voleo da kao dete vozi traktor i da mu je to bilo deo svakodnevnog života.

Međutim, ubrzo nakon selidbe traktor su prodali jer su im trebale pare. Kaže da posle toga više nikad nije seo za volan traktora jer nije bilo prilike.

O životu u Srbiji kaže da su po dolasku u Beograd živeli kod rođaka, a onda se sa majkom i bratom preselio u stan koji su njih troje iznajmili. Od "Oluje" koja se desila 1995. godine, Dragan više nije dečačić od 12 godina, već ima 42 godine.

"Planina ostala ista"

Pre nekoliko godina je za medije ispričao da se uspešno bavi dizajnom i da kreira specijalne efekte za filmove i reklame. Oženjen je i ima ćerku Hanu.

Foto: screenshot YT/RTRS vijesti

U Hrvatskoj gde se i rodio, od “Oluje”, bio je pre nekoliko godina, kako bi izvadio dokumenta. Kada je tamo bio, kaže da se čudno osećao da je planina Velebit ostala ista i da ga sve podseća na detinjstvo, ali da mu sve izgleda mnogo manje.

“Setim se da sam nekada živio u kući koja nije imala tekuću vodu, da su moji orali konjima, da smo seno kosili ručno na plus 40 stepeni i to je tada bilo normalno. Sada kada mi nešto nije po volji shvatim da sam razmažen”, rekao je Dragan za medije jednom prilikom.