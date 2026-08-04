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Putnici iz Srbije koji narednih noći budu prolazili kroz Solun treba da računaju na privremene izmene režima saobraćaja zbog radova na obilaznici i preusmeravanja kroz grad.

Dva nova noćna zatvaranja biće uvedena zbog radova na projektu Flyover, a obustave će važiti u noći između utorka i srede, kao i između srede i četvrtka, od 23 do 5 časova.

Utorak na sredu, 4/5. avgust, od 23.00 do 05.00

Biće zatvoren smer iz pravca Halkidikija ka Evzoniju, Makedoniji i Srbiji. Vozila će biti preusmeravana kroz grad.

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Foto: RINA

Sreda na četvrtak, 5/6. avgust, od 23.00 do 05.00

Biće zatvoren deo obilaznice u oba smera, pa će kroz grad biti preusmeravana vozila:

- iz Srbije i Makedonije ka Halkidikiju

- iz pravca Halkidikija ka Srbiji

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Tokom noći je saobraćaj kroz grad uglavnom slabiji, pa se ne očekuju veće gužve. Vozačima se savetuje da prate privremenu signalizaciju i uputstva policije, jer navigacija možda neće odmah prikazati zatvorene deonice.

Kurir/ Grčka info

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