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Pojedini turisti koji borave na crnogorskom primorju žale se na praksu pojedinih restorana i plažnih barova koji uslovljavaju korišćenje stolova i baldahina minimalnom potrošnjom od nekoliko stotina evra!

Jedna turistkinja požalila se na praksu sa kojom se susrela tokom letovanja u Crnoj Gori, a njena objava izazvala je brojne komentare.

Minimalna potrošnja 300 evra

- Više puta mi se desilo u Budvi i u Ulcinju, da dođem u restoran ili plažni bar, sednem za sto, a onda mi kažu da je za taj sto uslov minimalna potrošnja od 250 ili 300 evra. Kada su u pitanju baldahini, osim što se plaća zakup, traže i obaveznu minimalnu potrošnju - navela je ona.

Njenu poruku objavila je Instagram stranica "Podgorički vremeplov".

- Postavlja se pitanje po kom zakonu je to regulisano? Da li ugostitelji imaju pravo da određuju minimalnu potrošnju za korišćenje stola ili baldahina i ako imaju, da li taj uslov mora biti jasno istaknut pre nego što gost sedne?

Šta ako dođu dve osobe koje ne konzumiraju alkohol i realno ne mogu niti žele da potroše 250–300 evra? Da li to znači da nemaju pravo da sednu za određeni sto? - pita se ona.

"To je neprihvatljivo"

Mišljenja su podeljena, ali većina korisnika smatra da je uslovljavanje gostiju minimalnom potrošnjom od nekoliko stotina evra neprihvatljivo.

- Krajnji bezobrazluk, nema šta - napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo da u takve restorane ne treba dolaziti.

- Crna Gora je pala na dno pa mora iz svakog gosta da iscrpi maksimum. Žalosno i jadno, dok u Italiji i Grčkoj za te pare pet dana da letuješ - navodi se u komentarima.

Kurir/ Podgorički vremeplov