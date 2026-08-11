"Ako nećete da potrošite 300 evra, ustajte od stola": Novi skandal na crnogorskom primorju, pored svega traže još i OVO - Žalosno i jadno!
Pojedini turisti koji borave na crnogorskom primorju žale se na praksu pojedinih restorana i plažnih barova koji uslovljavaju korišćenje stolova i baldahina minimalnom potrošnjom od nekoliko stotina evra!
Jedna turistkinja požalila se na praksu sa kojom se susrela tokom letovanja u Crnoj Gori, a njena objava izazvala je brojne komentare.
Minimalna potrošnja 300 evra
- Više puta mi se desilo u Budvi i u Ulcinju, da dođem u restoran ili plažni bar, sednem za sto, a onda mi kažu da je za taj sto uslov minimalna potrošnja od 250 ili 300 evra. Kada su u pitanju baldahini, osim što se plaća zakup, traže i obaveznu minimalnu potrošnju - navela je ona.
Njenu poruku objavila je Instagram stranica "Podgorički vremeplov".
- Postavlja se pitanje po kom zakonu je to regulisano? Da li ugostitelji imaju pravo da određuju minimalnu potrošnju za korišćenje stola ili baldahina i ako imaju, da li taj uslov mora biti jasno istaknut pre nego što gost sedne?
Šta ako dođu dve osobe koje ne konzumiraju alkohol i realno ne mogu niti žele da potroše 250–300 evra? Da li to znači da nemaju pravo da sednu za određeni sto? - pita se ona.
"To je neprihvatljivo"
Mišljenja su podeljena, ali većina korisnika smatra da je uslovljavanje gostiju minimalnom potrošnjom od nekoliko stotina evra neprihvatljivo.
- Krajnji bezobrazluk, nema šta - napisao je jedan korisnik.
Drugi je naveo da u takve restorane ne treba dolaziti.
- Crna Gora je pala na dno pa mora iz svakog gosta da iscrpi maksimum. Žalosno i jadno, dok u Italiji i Grčkoj za te pare pet dana da letuješ - navodi se u komentarima.
Kurir/ Podgorički vremeplov