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Snimak koji ovih dana kruži društvenim mrežama raznežio je ljude širom regiona. U glavnoj ulozi nisu poznate ličnosti, već dvojica dečaka koji su pokazali da malo pažnje može mnogo da znači.

Sve se dogodilo na graničnom prelazu Vinjani Gornji, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u blizini Imotskog, gde su se zbog turističke sezone formirale duge kolone vozila. Na visokim temperaturama putnici su satima čekali da pređu granicu, a upravo tada Ljubo i Šime odlučili su da pomognu.

Delili vodu putnicima

Umesto da se sklone od sunca ili vreme provedu u igri, uzeli su velike balone sa vodom i krenuli duž kolone automobila. Zaustavljali su se pored vozila i besplatno sipali vodu žednim vozačima i njihovim saputnicima, pružajući im osveženje tokom dugog čekanja.

Foto: Printscreen Instagram/imockicrnjaci

Njihov gest zabeležen je kamerom, a snimak je za kratko vreme postao viralan i izazvao brojne pozitivne reakcije.

"Svaka čast, momci! Dok je ovakve dece, ima nade", "Bravo i za roditelje koji su ih ovako vaspitali", "Predivna naša deca, neka, tako se gaje sokolovi", "Ovo vraća veru u ljude", samo su neki od komentara koji se nižu ispod objavljenog videa.

Kurir/Telegraf.rs