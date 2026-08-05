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Usled dugotrajnog i jakog toplotnog talasa koji je prouzrokovao drastičan pad vodostaja, Ribolovački savez Vojvodine (RSV DOO) izdao je važno saopštenje od javnog značaja. Nivo Dunava je toliko nizak da su se ulivi kanalizacija našli iznad nivoa vode, što je dovelo do ozbiljnog pogoršanja kvaliteta vode i prelaska većine kupališta u četvrtu klasu (nizak ekološki status).

Iako Savez nije direktni korisnik ni jednog dela Dunava, zbog ozbiljnosti situacije odlučili su da upozore sve građane, rekreativce i ribolovce na potencijalne opasnosti. Stanje na terenu ilustruju i fotografije zabeležene prošlog vikenda na potezu između Begeča i Gložana.

Fekalno zagađenje: Ugrožene osetljive grupe

Pozivajući se na podatke Instituta za javno zdravlje Vojvodine, iz Saveza napominju da su mikroorganizmi trenutno u dozvoljenim granicama, ali da dominiraju pokazatelji svežeg fekalnog zagađenja.

Ovo predstavlja ozbiljan rizik, posebno za osetljivu populaciju u koju spadaju deca i starije osobe, trudnice, hronični bolesnici, kao i sobe sa otvorenim ranama ili aktivnim kožnim oboljenjima.

Zagađena voda može uzrokovati oboljenja organa za varenje (stomačne tegobe, mučninu, povišenu temperaturu), probleme sa sistemom za disanje (kašalj, kijanje, otežano disanje), kao i ozbiljne iritacije ili infekcije kože, očiju, spoljašnjeg ušnog kanala i postojećih posekotina.

Hitna pravila za kupače i vlasnike čamaca

Za sve one koji i pored upozorenja odluče da vreme provode na reci, Ribolovački savez Vojvodine izdao je stroge smernice. Nakon svakog ulaska u Dunav, temeljno tuširanje čistom vodom je neophodno.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Prilikom kupanja strogo vodite računa da ne progutate rečnu vodu. Osobe koje borave na pontonima, čamcima i sličnim objektima nikako ne smeju koristiti dunavsku vodu za ličnu higijenu, pranje posuđa ili pranje hrane.

Ne jedite ulovljenu ribu!

Visoke temperature vode stvorile su idealne uslove za masovno razmnožavanje algi i povećanje organske materije, što direktno dovodi do smanjenja nivoa kiseonika u vodi.

Zbog ovakvih, izuzetno nepovoljnih bioloških uslova, Ribolovački savez Vojvodine izdaje strogu preporuku: Ne preporučuje se konzumacija ulovljene ribe!

Ribolovcima se savetuje da se u ovom periodu prebace isključivo na sportski način ribolova "uhvati i pusti", apelujući na solidarnost i pronalaženje pozitivnih strana čak i u ovako teškim ekološkim uslovima. Savez će nastaviti redovno da prati stanje na vodama i blagovremeno obaveštava javnost o svim promenama.

Kurir/ Telegraf.rs