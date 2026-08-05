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Gospojinski post 2026. počinje 14. avgusta i traje svega 15 dana, ali je stroži od Božićnog i Apostolskog posta.

Gospojinski post 2026. završava se 28. avgusta, na dan Uspenja Presvete Bogorodice, jednog od 12 najvećih hrišćanskih praznika.

U narodu se taj dan zove Velika Gospojina i obeležava uspomenu na ovozemaljsku smrt Device Marije i njeno uznesenje na nebo.

Šta se jede, a šta ne?

Iako traje samo 15 dana, Gospojinski post se posti strogo. Pravoslavni hrišćani ga drže kao i Veliki post - sve dane "na vodi", bez ulja i vina, po uzoru na veliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici. Jedini izuzeci su subota i nedelja, kada su dozvoljeni ulje i vino. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta, jede se i riba, bez obzira u koji dan nedelje taj praznik pao.

Foto: Sr.wikipedia.org

Postoji i jedan poseban narodni običaj vezan za ovaj post. Mlado grožđe se po tradiciji ne jede sve do Preobraženja, kada se u crkvi blagosilja - tek tada je dozvoljeno.

Važno pravilo

Važno je napomenuti i jedno pravilo za sam završetak posta. Ako Velika Gospojina, 28. avgusta, padne u sredu ili petak, ni tog dana se ne mrsi - jede se riba, vino i ulje. Pun mrsni obrok sledi tek narednog dana.

Greška koju mnogi prave jeste prejedanje dozvojenom hranom. Čak i kada nema mesa, raskošna trpeza bogata začinjenim jelima ili slatkišima narušava smisao posta. Cilj je obuzdavanje slasti i neumerensoti, a ne pronalaženje zamena za luksuzni obrok.