Slušaj vest

Andrea Miletić, majka četrnaestogodišnjeg Viktora Miletića, u emotivnoj objavi zamolila je pratioce da se pomole za oporavak njenog sina, koji je nedavno imao dve operacije na mozgu u razmaku od 48 sati zbog ozbiljnih komplikacija izazvanih nakupljanjem likvora i povećanim pritiskom u mozgu.

Kako je navela, nakon druge operacije Viktor se oseća bolje, a naredni pregledi pokazaće dalje korake u njegovom lečenju.

"Dečak najlepšeg osmeha"

- Šta smo, mili moj, sve prošli za ovih 15 godina… Koliko puta smo zajedno prebrodili ono što je delovalo nemoguće. Molim te da i sada bude tako. Da budeš onaj isti ti - dečak najlepšeg osmeha, najčistije duše, pun života, snova i planova za budućnost. A vas koji ovo čitate molim od srca - pomolite se za Vikijevo ozdravljenje. Verujem u snagu zajedničke molitve i verujem da Bog ne može ostati imun kada se naše želje ujedine i kada dolaze iz srca - napisala je Andrea.

Dodajući da je najteži osećaj kada roditelj želi da preuzme bol svog deteta, a nemoćan je.

"Ishod je mogao biti katastrofalan"

- Verujem da je ovo osmeh koji ste svi želeli da vidite danas. Ovako izgleda dečak koji je imao dve operacije na glavi za manje od 48 sati. Kod nas su situacije uvek specifične, tako je bilo i ovaj put. Za sada iz nepoznatog razloga Viktoru su se uvećale moždane komore, likvor nije oticao i stvarao je neverovatan pritisak u glavi (ishod je mogao biti katasrofalan) - navela je ona i dodala:

- Imali smo sreću da smo pospanost i povraćanje shvatili ozbiljno iako se prvo pominjao virus i jos veću sreću da ga je operisala divna doktorka koja je ugradila najbolji šant koji postoji, ali nismo imali sreće da taj šant bude ispravan. To se dešava ekstremno retko, skoro nikada, ali na Vikiju se zalomilo.

Kako je navela, hitno je urađena još jedna operacija tokom jučerašnjeg dana.

Kako pomoći Viktoru preko Fondacije Budi human? Viktoru Miletiću možete pomoći slanjem SMS poruke 1882 na broj 3030. Pomoć je moguća i uplatom na račune Fondacije Budi human: Dinarski račun:

160-0000000406768-32 Devizni račun:

160-0054000008802-75 IBAN:

RS35160005400000880275 SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

- Ovaj put je, nadamo se, sve prošlo kako treba. Opet je stari Viki i samo neka tako ostane! Naredne nedelje radimo magnet glave, snimamo pluća i znaćemo na čemu smo što se tumora tiče i u kom roku moramo da se vratimo u Hjuston. Bog je veliki, a vi ste neverovatni. Ovolika ljubav i iskrena podrška imaju neprocenjivu vrednost i beskrajno smo vam zahvalni - dodala je.

Moždano krvarenje i sepsa

Viktor Miletić rođen je 12. decembra 2010. godine u Beogradu kao dete iz blizanačke trudnoće. Rođen je u 30. gestacijskoj nedelji, a komplikovan prirodni porođaj doveo je do moždanog krvarenja trećeg i četvrtog stepena, nakon čega je usledila i sepsa. Lekarske prognoze tada nisu bile ohrabrujuće. Govorili su da neće hodati, govoriti niti razumeti svet oko sebe.

Viktor Miletić Foto: Printscreen Instagram

Međutim, Viktor je od najranijeg detinjstva pokazivao neverovatnu snagu. Uprkos cerebralnoj paralizi, uspeo je da prevaziđe mnoga ograničenja, a do svoje četrnaeste godine čak je igrao i fudbal.

Kako pomoći preko Fondacije "Podrži život"? Viktoru Miletiću možete pomoći slanjem SMS poruke 5757 na broj 5757. Cena poruke je 200 RSD. Pomoć je moguća i uplatom na račune Fondacije „Podrži život”: Dinarski račun:

205-999-98 Devizni račun:

0070800039876 Donacije su moguće i platnim karticama preko sajta Fondacije "Podrži život".

Viktoru je 2024. godine dijagnostikovan rabdomiosarkom, redak i agresivan maligni tumor sa metastatskim promenama. Prema podacima lekara, od ovog oblika bolesti oboli tek jedno do dvoje dece na milion. Nakon skoro godinu dana lečenja u Parizu, porodica se ponadala da je najteži deo puta iza njih. Ipak, po povratku u Srbiju pojavile su se metastaze na mozgu i plućima.