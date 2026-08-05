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A, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Dunava kod Zemuna, u blizini kupališta Lido, trenutno iznosi oko 170 centimetara, što je ispod uobičajenih vrednosti za ovo doba godine.

Više o ovoj alarmantnoj situaciji, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladica Zdravković, kapetan.

- Nažalost, tokom svoje dugogodišnje karijere prvi put se susrećem sa ovakvim vodostajem i činjenicom da je premašen rekord iz 1909. godine. Tendencija nije stagnacija - nivo vode i dalje opada. Tokom protekle noći vodostaj je pao za još četiri centimetra i, za sada, nema ohrabrujućih pokazatelja da će se situacija promeniti. Naravno, leto je i naši građani treba da uživaju na plažama i kupaju se, ali je veoma važno da nakon izlaska iz vode vode računa o ličnoj higijeni i obavezno se istuširaju. Zbog visokih temperatura i male količine vode stvaraju se pogodniji uslovi za razvoj bakterija - rekao je Zdravković.

Vladica Zdravković, kapetan Foto: Kurir Televizija

Apel za štednju vode i struje

Kapetan je pozvao sve građane na odgovorno ponašanje dok se čeka promena vremenskih prilika i oporavak vodostaja.

- Takođe bih zamolio građane da budu racionalni u potrošnji vode i električne energije. Nalazimo se u veoma nepovoljnoj situaciji i svi možemo da damo svoj doprinos - da ne uključujemo nepotrebne uređaje, da štedimo struju i da vodu ne rasipamo iz vodovodnog sistema. Ukoliko sada budemo štedeli, možemo na neki način da ublažimo posledice i učinimo period najveće krize podnošljivijim. Svi se nadamo kiši krajem avgusta, ali da bi ona imala pravi efekat, potrebno je da padavine zahvate i pritoke koje hrane reke - naveo je.

Za kraj je upozorio da su za značajniju promenu potrebne obilne padavine, ali da brz oporavak vodostaja nije izvestan.

- Kada smo ranije govorili o tome, pomenuli smo da bi bilo potrebno najmanje oko 200 litara kiše po kvadratnom metru da bi se napravila značajnija promena, a takva količina padavina u ovom trenutku nije realna. Zbog toga moramo sačekati septembar i nadati se postepenom poboljšanju, iako ni tada ne možemo očekivati nagli i veliki oporavak - za jutarnji program Kurir televizije, istakao je Zdravković.

02:19 DUNAV NIKAD NIJE BIO OVAKO NIZAK! Kapetan otkrio šta se dešava sa rekom: "Potrebno je 200 litara kiše po kvadratu da bi se napravila značajnija promena" Izvor: Kurir televizija

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