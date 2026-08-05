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Dok Srbija prolazi kroz još jedan intenzivan toplotni talas, najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da ekstremne vrućine više nisu izuzetak već pravilo.

Leta u Srbiji danas traju duže i donose znatno više dana sa temperaturama iznad 30 stepeni nego pre četiri decenije. Podaci RHMZ-a pokazuju da je prosečan broj tropskih dana u najtoplijim gradovima porastao sa 21 na čak 56 godišnje!

Godina 2024. bila je rekordna po visokim temperaturama Foto: DAVID ARJONA/EFE

Negotin sa prosečno 64 tropska dana godišnje, Ćuprija sa 62 i Beograd sa 60 prednjače na listi najtoplijih gradova u Srbiji, pokazuju podaci za period od 2021. do 2025. godine.

Na listi Niš, Leskovac, Sombor...

Među deset gradova sa najviše dana u kojima temperatura dostiže ili prelazi 30 stepeni nalaze se i Niš (59), Leskovac (58), Sombor (56), Novi Sad (55), Vranje (54), Kikinda (53) i Veliko Gradište (52).

U periodu od 1980. do 1990. godine gradovi sa ove liste imali su u proseku svega 21 tropski dan godišnje.

Najtopliji gradovi u Srbiji (prosečan broj tropskih dana godišnje 2021-2025) Negotin - 64

Ćuprija - 62

Beograd - 60

Niš - 59

Leskovac - 58

Sombor - 56

Novi Sad - 55

Vranje - 54

Kikinda - 53

Veliko Gradište - 52

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, ističe za Kurir da podaci RHMZ-a jasno pokazuju da se klima u Srbiji promenila u poslednjih nekoliko decenija.

Ivan Ristić najavio manje superćelije Foto: Kurir Televizija

Posledica klimatskih promena

- Nekada smo godišnje imali 20 tropskih dana, dok ih danas ima i do 60. To znači da imamo oko dva meseca sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad 30 stepeni - objašnjava Ristić.

Promena klime (prosek za gradove sa liste): 1980-1990: 21 dan godišnje

2021-2025: 56 dana godišnje

Kako navodi, ovakav trend direktna je posledica klimatskih promena koje su posebno izražene na Balkanu.

- Godina 2024. bila je rekordna po visokim temperaturama, Bosna i Hercegovina bila je među najtoplijim zemljama, dok je Srbija bila među deset najtoplijih zemalja u svetu. Iz godine u godinu ponavlja se isti obrazac, imamo vrela leta, a prave zime smo skoro izgubili - kaže Ristić.