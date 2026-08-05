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Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane instalisane snage 67 megavata, koja bi sa pratećom infrastrukturom trebalo da zauzme prostor veći od milion kvadratnih metara.

Kako je saopštio, reč je o projektu koji zbog svoje veličine, položaja i mogućih posledica po prostor prevazilazi okvire jedne investicije i zahteva punu pažnju stručne i šire javnosti. Posebno zabrinjava to što se projekat realizuje u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, jednog od najznačajnijih kulturnih, istorijskih i duhovnih simbola Crne Gore.

- Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga stavile u drugi plan. Kulturna baština nije administrativna prepreka razvoju – ona je ustavna, zakonska i civilizacijska obaveza države - poručio je predsednik Opštine Danilovgrad.

Manastir Ostrog Foto: Shutterstock/ Printscreen Tiktok/ verska_nastava

Naglasio je da Danilovgrad nije protiv ulaganja u obnovljive izvore energije niti protiv energetske tranzicije, koja predstavlja strateški interes Crne Gore, ali smatra da nijedan razvojni cilj ne može biti opravdanje za zanemarivanje obaveze države da štiti kulturnu baštinu.

"Država koja olako dopušta intervencije u prostoru koji pripada kulturnom identitetu svih građana pokazuje slabost"

- Kada postoji i najmanja sumnja da jedan projekat može narušiti prostor od nacionalnog istorijskog, kulturnog i duhovnog značaja, dužnost države nije da ubrzava procedure, već da pokaže najveći stepen opreza, stručnosti i odgovornosti. Država koja olako dopušta intervencije u prostoru koji pripada kulturnom identitetu svih građana ne pokazuje snagu, već institucionalnu slabost i nerazumevanje vrednosti koje je dužna da čuva - naveo je.

Prema njegovim rečima, ovo nije pitanje investitora niti dnevne politike, već elementarne odgovornosti države prema sopstvenom nasleđu. Iako planirana solarna elektrana nije na teritoriji Opštine Danilovgrad, njen mogući uticaj ne može se posmatrati isključivo kroz administrativne granice.

- Prostor nema administrativnu logiku. Kulturni pejzaž, prirodne celine i vizure čine jedinstven sistem vrednosti koji se ne završava na granici jedne opštine. Zbog toga građani Danilovgrada imaju puno pravo da budu upoznati sa svim okolnostima pod kojima je doneta odluka o izdavanju građevinske dozvole - rekao je Grgurović.

U dokumentaciji razmatran vizuelni uticaj elektrane i mogućnost da bude vidljiva sa saobraćajnice kojom se prilazi Ostrogu

Podsetio je da Manastir Ostrog predstavlja jedno od ključnih mesta kulturnog, istorijskog i duhovnog identiteta Crne Gore, čiji značaj odavno prevazilazi okvire jednog verskog kompleksa i lokaliteta. Svaka intervencija u njegovom širem prostornom okruženju, kako je naglasio, zahteva najviši stepen stručne i institucionalne odgovornosti.

Prema njegovim rečima, u javno dostupnoj dokumentaciji razmatran je i vizuelni uticaj planirane elektrane, uključujući mogućnost da kompleks bude vidljiv sa saobraćajnice kojom se prilazi Manastiru Ostrog.

- Ta okolnost sama po sebi nameće pitanje na koji način je procenjen ukupan uticaj projekta na kulturni pejzaž i da li su nadležne institucije detaljno razmotrile posledice koje ovakav zahvat može da izazove - rekao je Grgurović.

Istakao je da ne donosi unapred zaključke niti osporava pravo investitora da razvija projekte u skladu sa zakonom, ali da javnost mora da dobije potpune informacije kada je reč o prostoru koji predstavlja deo identiteta cele države.

Od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i svih institucija koje su učestvovale u postupku, zatražio je da saopšte da li je pre izdavanja građevinske dozvole izvršena posebna procena mogućeg uticaja projekta na kulturno dobro od nacionalnog značaja i njegov širi prostorni kontekst, kao i da li je Uprava za zaštitu kulturnih dobara učestvovala u postupku i dala odgovarajuće mišljenje ili saglasnost u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

"Ovo nije političko pitanje"

Zatražio je i odgovore na pitanja da li su analizirani mogući efekti projekta na kulturni pejzaž, vizure i ambijentalne vrednosti prostora u okruženju Manastira Ostrog, da li postoje javno dostupne trodimenzionalne vizualizacije koje bi građanima omogućile da vide kako će kompleks izgledati iz najvažnijih pravaca prilaza manastiru, kao i da li su razmatrana alternativna projektna rešenja ili druge lokacije na kojima bi isti energetski cilj mogao biti ostvaren uz manji uticaj na prostor.

- Ovo nisu politička pitanja. To su pitanja koja proizlaze iz obaveze institucija da svaku odluku od javnog značaja učine potpuno transparentnom i obrazloženom - poručio je.

Predsednik Opštine Danilovgrad ocenio je da država svoju ozbiljnost ne dokazuje brojem izdatih dozvola, već sposobnošću da razvoj uskladi sa vrednostima koje nijedna investicija ne može da nadomesti. Energetska tranzicija jeste strateški cilj Crne Gore, ali neće imati puni društveni legitimitet ukoliko se bude doživljavala kao proces u kojem kulturna baština i prostorni identitet ostaju bez adekvatne institucionalne zaštite.

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"Ako se ispostavi da zaštita kulturnog nasleđa nije bila prioritet..."

- Poverenje građana ne gradi se tvrdnjom da je procedura sprovedena. Ono se gradi spremnošću da se svaka odluka objasni, da svaka dilema dobije odgovor i da svaka institucija preuzme odgovornost za deo posla koji joj zakon poverava - rekao je.

Dodao je da kao predsednik Opštine Danilovgrad oseća obavezu da reaguje kada postoji opravdana potreba da se zaštiti prostor koji predstavlja zajedničku vrednost svih građana Crne Gore.

- Kulturno nasleđe nije pitanje jedne opštine niti jedne generacije. Ono pripada svima nama i zato svaka intervencija u njegovom neposrednom ili širem okruženju mora biti predmet najveće stručne pažnje, pune institucionalne odgovornosti i otvorenog dijaloga sa javnošću - naveo je predsednik Opštine.

Od nadležnih institucija očekuje da javnosti stave na uvid kompletnu dokumentaciju i nedvosmisleno odgovore na sva otvorena pitanja.

- Ako su odluke donete u skladu sa zakonom i uz punu zaštitu kulturne baštine, onda ne može postojati nijedan razlog protiv potpune transparentnosti. Ali ako se ispostavi da zaštita kulturnog nasleđa nije bila prioritet, odgovornost za takvu odluku moraće jasno da bude utvrđena. Kulturna baština nije ničije privatno pravo da njome raspolaže – ona je trajna obaveza države prema sopstvenoj istoriji i budućim generacijama - zaključio je predsednik Opštine Danilovgrad.

Kurir/ Blic