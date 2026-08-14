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Jedan od najšokantnijih slučajeva sa kojima se tokom rada susreo Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma "Sremska Mitrovica, odnosi se na osuđenika koji je služio kaznu zbog incesta nad maloletnom ćerkom.

Gostujući u emisiji na Kurir televiziji, Ivković je ispričao jezive detalje događaja koji ga, kako kaže, ni danas nisu ostavili ravnodušnim.

On je objasnio da se iza presude na sedam godina zatvora krije porodična tragedija koja je šokirala i iskusne zatvorske službenike.

"Majka nagovorila ćerku da legne kod oca"

- Majka nagovori ćerku da legne kod oca u krevet. Tako jednom, drugi put, treći put, sve dok nije ostala trudna. Kada je ostala trudna, morali su kod ginekologa, a onda je utvrđeno da je otac zapravo rođeni otac deteta. Devojčica je imala samo 14 godina - rekao je Ivković.

Bivši upravnik zatvora rekao je da je upravo zbog incesta muškarac završio iza rešetaka.

- Zato je i dobio sedam godina robije. Lekari su utvrdili šta se dogodilo. Majka je nagovorila ćerku. Zašto? Zato što je preko puta njihovog salaša bio drugi salaš, pa je muž često odlazio tamo. Da bi ga sprečila, ona je podmetnula sopstvenu ćerku i tako ga ucenjivala, sve dok devojčica nije ostala trudna - otkrio je Ivković.

Kako kaže, osuđenik je kaznu služio u zatvoru, ali je imao i muzički talenat.

- Znao je da svira harmoniku. Imali smo dom kulture, razne sekcije i on je svirao. Sedam godina je robijao, ali ono što je bilo neverovatno jeste da su mu u posetu dolazile i supruga i ćerka. Šta na to čovek može da kaže? Mi smo takvi u ovom narodu.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje gde se slučaj dogodio, Ivković je objasnio da zločin nije počinjen u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici , već da je osuđenik tamo izdržavao kaznu.

- Nije se to dogodilo u Mitrovici. On je osuđen i doveden da služi kaznu od sedam godina. Posle je izašao iz zatvora. Kasnije sam gostovao na jednoj televiziji i razgovarao sa šefom orkestra iz Šapca, koji mi je rekao: "Da, on i dalje svira." Izašao je iz zatvora i nastavio da živi - rekao je Ivković.

Na kraju je poručio da zatvori nisu izdvojeni od društva, već da predstavljaju njegov odraz.

01:55 "MAJKA JE GURNULA ĆERKU U OČEV KREVET, DEVOJČICA JE IMALA 14 GODINA!" Jeziva ispovest bivšeg upravnika zatvora: Dobio sedam godina robije Izvor: Kurir televizija

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