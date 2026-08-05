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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je cilj Nacrta izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i jačanja vaspitne funkcije obrazovno-vaspitnih ustanova.

- Ovaj predlog jasnije precizira neke odredbe i daje konstruktivna rešenja. Želimo da čujemo mišljenje stručne javnosti kako bismo unapredili sistem obrazovanja i otklonili neke nedoumice koje se odnose na ovaj predlog - rekao je ministar Stanković na javnoj raspravi o predloženim izmenama i dopunama ZOSOV-a.

Ministar prosvete je ocenio da ovaj Nacrt zakona nije diskriminatorski i da ne ugrožava ničiju slobodu, ne sputava bilo koga i ni na koji način ne umanjuje prava učenika, nastavnika, niti roditelja. On je pozvao zainteresovane da dostave svoje predloge i sugestije na Nacrt zakona kako bi bio dodatno unapređen.

- Kao ljudi iz prakse verujem da ćete dati predloge koji mogu da poboljšaju ovaj Nacrt zakona. Spremni smo da korigujemo i preciziramo pojedine odredbe za koje su, prema vašem mišljenju, nedovoljno precizne - naveo je ministar Stanković.

Javna rasprava Foto: Ministarstvo Prosvete

Ministar je naveo, da predložene izmene i dopune određenih članova zakona treba da dovedu do efikasnijih rešenja kada je reč o postupanju ustanova.

Kako je obrazloženo, izmenjene su i odredbe koje se odnose na odgovornost učenika i roditelja, nastavak školovanja učenika u drugoj školi, a preciziraju se i pojedine odredbe zakona koje se odnose na odgovornost učenika u vezi nepoštovanja odluka škole u vezi sa težim povredama obaveza učenika i pojačanog vaspitnog rada škole sa učenicima, u saradnji sa roditeljima i nadležnim organima, a pre svega centrima za socijalni rad.

Predložena su i rešenja koja se odnose na efikasniji i konstruktivniji rad saveta roditelja i to ni na koji način ne umanjuje njihovu ulogu. S druge strane sastav školskog odbora, u čijem sastavu su i predstavnici roditelja, kao organ upravljanja koji rukovodi obrazovno-vaspitnom ustanovom ostaje isti.

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Pojedine odredbe značajne su i za unapređivanje radno-pravnog statusa nastavnika i stručnih saradnika u školi.

Ministarstvo prosvete, pripremilo je Nacrt izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), a u pripremi izrade Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata.

Ministar prosvete se na kraju današnje višečasovne javne rasprave zahvalio svim učesnicima i ocenio da je bila sadržajna i konstruktivna, kao i da će brojni izneti predlozi i sugestije biti uvaženi.

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Na tribini u okviru javne rasprave učestvovali su državni sekretari Ministarstva prosvete Vesna Nedeljković, Borko Petrović, Jasmin Hodžić i pomoćnici ministra Danka Nešović i Ivan Ćilerdžić.

Predviđeno je da javna rasprava o izmenama i dopunama ZOSOV-a traje do 23. avgusta 2026. godine do kada je moguće dostavite primedbe, predloge i sugestije na ovaj zakonski predlog.