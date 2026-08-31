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Iza debelih zatvorskih zidina postoji svet sa sopstvenim pravilima, hijerarhijom i zakonima. Iako mnogi zamišljaju zatvor kao mesto u kojem je najteža sama kazna, oni koji su godinama radili u kaznenim ustanovama tvrde da su često najveći izazov upravo odnosi među ljudima koji tamo borave.

Trivun Ivković je istakao da je KPZ u Sremskoj Mitrovici decenijama imao poseban status i da su kroz njega prošli brojni poznati osuđenici.

"Mitrovica je bila poseban zatvor"

Kako je objasnio, KP dom "Sremska Mitrovica" nije bio obična kaznena ustanova, već jedno od najvažnijih mesta za izvršenje kazni u nekadašnjoj Jugoslaviji.

- Sremska Mitrovica je bila najvažniji KP dom u onoj Jugoslaviji, jer su svi stranci koji su bili osuđeni na teritoriji cele Jugoslavije izdržavali kaznu tamo. Da li teroristi, da li špijuni, da li ostali, sve je bilo u KP domu Sremska Mitrovica.

Ja pozdravljam sve zaposlene u KP domu i Ministarstvu za izvršenje krivičnih sankcija koji vode računa o tim ustanovama. Itekako se sada vodi računa, ali Mitrovica je nešto posebno - rekao je Ivković.

Foto: Kazneno-popravni zavod Sremska Mitrovica

On je podsetio da istorija tog zatvora traje vekovima i da su kroz njega prolazili ljudi iz različitih društvenih slojeva.

- Tu su robijali pre rata komunisti, posle rata svi oni koji su bili na vlasti, kraljevi namesnici, ministri...O tome bi posebno moglo da se priča. Svako vreme ima svoje breme i sve je to lepo opisano - naveo je bivši upravnik.

Govoreći o promenama zatvorskog sistema, Ivković je rekao da zatvor nije mesto za odmor, kako se često može čuti.

- Ne odmara se u zatvoru. Sve zavisi u kojem ste. Ako ste u pritvoru, vi možda mislite da se odmarate, ali nije tako. Zatvori postoje od kako je sveta i veka, ali kako vreme ide, oni postaju humaniji. Nekada su to bile robijašnice, a danas je drugačiji sistem - objasnio je.

Upravnik Bog i batina

Ivković je govorio i o odnosima među osuđenicima i istakao da u zatvorskom sistemu ne može da vlada zakon jačeg.

- Nije zatvor težak, teški su ljudi. Sve zavisi od karaktera čoveka. Kada neko dođe sa velikom kaznom, često misli da je zbog toga veća ličnost. Tada nastaju neformalni sistemi, gde neko pokušava da maltretira druge, da im uzima patike, trenerke, pakete. To smo mi sprečavali - rekao je on.

Kako je dodao, u ustanovi kojom je rukovodio nije bilo prostora za "glumljenje sile".

- Nema u KP domu baja. Oni kada izađu pričaju: "Ja sam bio ovo, ja sam bio ono". Šta si bio? Kada staneš pred upravnika, glava dole, nema diskusije. Upravnik je Bog i batina za sve. Postoje stražari, nadzornici, načelnici, svako ima svoju ulogu - rekao je Ivković.

Govoreći o disciplini, on je objasnio da su postojale jasne posledice za one koji krše pravila.

- Ako je neko učinio dobro delo, dobije nagradu. Ako pravi probleme, tuče se, krade, ucenjuje ili reketira, postoji komisija i kazna. Mogao je da dobije deset, petnaest, dvadeset ili trideset dana samice. Red mora da postoji - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

"Ljubavne sobe postoje, mnogo dece se rodilo"

Jedna od tema koja posebno privlači pažnju javnosti jeste emotivni život osuđenika. Ivković je objasnio da zatvorenici koji ispunjavaju uslove imaju pravo na posebne posete.

- Svaki osuđenik koji je oženjen može da ga poseti supruga, deca i ostali u posebnom odeljenju. Postoje sobe koje se nazivaju ljubavne sobe. To je deo sistema. Ako je neko vredan, ako se dobro ponaša, može da dobije privilegiju da mu dođe supruga ili partnerka u posetu - rekao je.

Kako je naveo, takve posete su imale i svoju svrhu.

- Zaključaju se vrata, oni su sami i to je njihova stvar. Mnogo dece se izrodilo iz tih odnosa. To je nešto što je dalo određene rezultate - rekao je Ivković.

On se osvrnuo i na period kada je u okviru KP doma postojalo žensko odeljenje.

- Ženski zatvor je bio posebna priča. Sa ženama je jako teško izaći na kraj kada krenu svađe. Dešavalo se da se ceo paviljon posvađa. Zato je kasnije odlučeno da se taj deo prebaci u Požarevac, gde sada postoji ženski zatvor - ispričao je.

Ivković je govorio i o tome kako nastaju veze između osuđenika i žena koje ih posećuju.

- Lepe žene i lepe devojke se lepe za kriminalce. Zašto? Zato što oni prve dve-tri godine njima često sve obezbeđuju. Ono što neko ne može da prođe za dvadeset godina, oni prođu za tri. Nije čudo što se neko oženi dok je u zatvoru - rekao je.

Objasnio je i da venčanje u zatvoru ima jasno propisanu proceduru.

- To se prijavi vaspitnoj službi, ona obavesti upravu, traži se matičar, dolaze svedoci i venčanje se obavlja normalno. Ona ima sva prava da ga posećuje, da šalje pakete. To je brak kao i svaki drugi - rekao je.

Na pitanje da li takvi brakovi mogu da opstanu godinama, Ivković je odgovorio:

- Pa ima jako mnogo brakova. Ljubav je čudo. Šta sad treba, sve žene osuđenika koji su dobili deset, dvadeset ili trideset godina odmah da se rastanu? Ne mora tako - ispričao je Ivković.

"Najveći problem je kada izađu iz zatvora"

Govoreći o resocijalizaciji, bivši upravnik je istakao da zatvorenici tokom izdržavanja kazne imaju mogućnost da rade i steknu radne navike.

- Postoje službe, od vaspitne službe, straže, privrede... Kada dođete u KP dom, prolazite prijemno odeljenje, a onda se raspoređujete. Ako ste bravar, mehaničar, inženjer ili ekonomista, radite ono za šta ste sposobni - rekao je.

Kako je naveo, KP dom "Sremska Mitrovica" nekada je bio veliki privredni sistem.

- To je bio industrijski gigant. Radili smo felne za traktore, kamione, autobuse. Radili smo sa Alžirom, Egiptom. Ljudi su tamo mogli da vide da pošten rad ima smisla - rekao je Ivković.

Ipak, upozorio je da je najveći izazov trenutak kada osuđenik izađe na slobodu.

- Društvo je bitno. Čovek izađe napolje, nema ko da ga dočeka. Treba živeti, doručak, ručak, večera, sve to treba zaraditi. U KP domu to umeju, a kada izađu, često ih ponovo povuče staro društvo. Tako nastaju povratnici - zaključio je Ivković.

04:36 "40 GODINA ROBIJE, A ŽENA GA ČEKA!" Bivši upravnik zatvora o ljubavi, privilegijama, kao i o svakodnevnom životu osuđenika iza rešetaka Izvor: Kurir televizija

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