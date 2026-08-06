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Dugotrajan toplotni talas koji je zahvatio Srbiju nije zaobišao ni Prijepolje, gde se dnevne temperature već danima kreću iznad 35 stepeni. Dok građani na različite načine pokušavaju da se rashlade, lekari upozoravaju da visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Prijepoljci kažu da se od vrućine najčešće štite boravkom u hladu, rashlađivanjem i unosom tečnosti. Neki priznaju da ih posao primorava da budu napolju i tokom najtoplijeg dela dana, dok drugi spas pronalaze u hladnim napicima, tuširanju i što manjem fizičkom naporu.

Boraviti u rashlađenim prostorijama

Načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Prijepolje, dr Zorica Grbović, apeluje na građane da se tokom trajanja toplotnog talasa ponašaju odgovorno i izbegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 časova.

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- Najvažnije je boraviti u rashlađenim prostorijama ili hladu i ne izlagati se direktnom suncu. To posebno važi za najmlađe, starije osobe i hronične bolesnike - ističe za RINU dr Grbović.

Ona upozorava da bebe i malu decu ne treba izlagati visokim temperaturama, kao ni ostavljati u parkiranim automobilima, čak ni na nekoliko minuta. Preporučuje da se aktivnosti na otvorenom obavljaju u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Poseban oprez

Neophodna je redovna hidratacija, nošenje lagane pamučne odeće svetlih boja, šešira i sunčanih naočara, kao i ishrana bogatu voćem i povrćem. Poseban oprez preporučuje se osobama sa hroničnim oboljenjima i onima koji imaju nizak krvni pritisak, jer visoke temperature mogu izazvati vrtoglavicu, malaksalost i gubitak svesti.

Iz Doma zdravlja poručuju da se pridržavanjem ovih preporuka mogu izbeći ozbiljne zdravstvene tegobe i da je u danima ekstremnih vrućina prevencija najbolja zaštita.

Kurir/Espreso/RINA