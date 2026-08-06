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Veliki požar koji je u sredu izbio na nekoliko lokacija u Ibarskoj klisuri, na potezu od varošice Ušće do srednjovekovnog grada Magliča, i dalje nije stavljen pod kontrolu. Vatra je sa niskog rastinja prešla na borovu šumu, a akciju gašenja značajno otežavaju jak vetar i izuzetno nepristupačan teren.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je zvanično potvrđeno da u požaru nema povređenih niti ugroženih lica, kao i da stambeni objekti i kuće nisu ugroženi, prenosi Telegraf.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasno-spasilačke ekipe iz Ušća, Vrnjačke Banje i Kraljeva, koje uložnim naporima pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. Trenutno je najkritičnija situacija u okolini varošice Ušće, smeštene u Ibarskoj klisuri na oko 50 kilometara od Kraljeva, gde je intenzitet vatre najjači.

Prema poslednjim informacijama, požar se prostire na više od 20 lokacija u dužini od preko 20 kilometara iznad pruge Raška-Kraljevo. Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

Iz preventivnih razloga i bezbednosnih procena, električna energija je isključena u delovima sela Polumir, Pustopolje, Dolina Ibra i Cerje. Zbog prekida u napajanju strujom, na ovim lokacijama trenutno ne rade ni bazne stanice mobilne telefonije, pa je komunikacija u ovom delu klisure otežana.

Nadležne službe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom na terenu.

Kurir/Telegraf.rs