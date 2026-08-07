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Prava drama odigrala se u utorak, 4. avgusta 2026. godine, oko podneva na aerodromu na Naksosu, kada je jedan strani državljanin prijavio da mu je nestalo dete.

Vidno uspaničeni muškarac stigao je na aerodrom i počeo da doziva pomoć, tvrdeći da ne zna gde se njegovo dete nalazi. Kao najverovatniji scenario naveo je da je dete tokom vožnje otvorilo vrata automobila, izašlo i samo se udaljilo.

Pometnja među putnicima

Njegova prijava odmah je izazvala veliku pometnju među putnicima, zaposlenima na aerodromu i policajcima.

Nadležne službe su se bez odlaganja mobilisale, smatrajući da se dete nalazi samo, bez nadzora i izloženo mogućoj opasnosti.

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Policajci su pokušavali da utvrde šta se tačno dogodilo, a potom su savetovali ocu da pozove smeštaj u kojem je porodica boravila.

Javio se vlasnik smeštaja

Nekoliko minuta kasnije usledio je potpuno neočekivan preokret.

Vlasnik smeštaja objasnio je ocu da dete uopšte nije nestalo, već da se nalazi bezbedno u sobi, gde je jednostavno ostalo nakon što je ostatak porodice krenuo ka aerodromu.

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Muškarac je potom napustio aerodrom kako bi se vratio u smeštaj i preuzeo dete, dok je nezapamćena uzbuna, koja je podigla ceo aerodrom na noge, konačno okončana.

Srećan kraj za sve – osim možda za oca, koji će ovu priču verovatno slušati na svakom porodičnom okupljanju.

Kurir/ Grčka info

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