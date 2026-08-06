Slušaj vest

Požar na deponiji u Bačkoj Palanci ponovo se razbuktao, zbog čega je na današnjoj sednici lokalnog Štaba za vanredne situacije proglašena vanredna situacija u toj opštini.

Uzrok požara za sada nije poznat, a vatrogasne jedinice i dalje intenzivno rade na njegovom gašenju.

Požar je izbio u noći između utorka i srede, a u akciju suzbijanju vatre juče su uključene radne mašine koje rade na zatrpavanju, objavljeno je na sajtu Opštine Bačka Palanka.

Ne propustite Hronika ŽENA POVREĐENA U POŽARU KOD ČAČKA Vatrena stihija došla do kuća, zahvaljući naporima vatrogasaca plamen lokalizovan

Pored vatrogasnih jedinica iz Bačke Palanke angažovane su i jedinice iz Futoga, a pozvana su i dobrovoljna vatrogasna društva iz Despotova i Pivnica.

U akciji učestvuju i JKP "Komunalprojekt", kao i VD "Dunav".

Kako se navodi, ekipe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se požar lokalizovao i sprečilo njegovo dalje širenje.

Kurir/ Telegraf.rs