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Duže od 24 sata meštani sela kod Ušća žive u strahu da vatra ne dođe do njihovih domova. Šumski požar bukti na nepristupačnom terenu, vatrogasci pokušavaju da ga drže pod kontrolom, ali gašenje otežava vetar tokom noći i jako visoke dnevne temperature.

Zbog opasnosti je preventivno isključena struja u delovima sela Polumir, Pustopolje, Dolina Ibra i Cerje, pa na tim lokacijama ne rade ni bazne stanice mobilne telefonije.

Foto: RINA

"Nemamo struje"

- Nemamo struje, mobilne telefone. Situacija je jako teška, jedva dišemo od dima. Nismo spavali uopšte, strah nas je da zanoćimo jer ne znamo da l će vatra da se proširi. Sve je suvo od vrućine, dovoljne su sekunde. Ugrožene su nam kuće - kaže za RINU meštanin sela Seoci.

Meštani sela kod Ušća u strahu od vatrene stihije Foto: RINA

Drugi meštanin dodaje da vatrogasci-spasioci ulažu velike napore da se vatra lokalizuje.

"Idu peške sa naprtnjačama kako bi lokalizovali vatru"

- Tim ljudima svaka čast zaista. Na terenu su satima, u jako teškim uslovima gase požare. Mehanizacija ovde ništa ne može, idu peške sa naprtnjačama kako bi lokalizovali vatru, kaže meštanin Seoca.

Meštani sela kod Ušća u strahu od vatrene stihije Foto: RINA

Zahvaćena je velika površina, a gore nisko rastinje, ali i borova šuma. Na teren su upućene vatrogasne ekipe iz Ušća, Vrnjačke Banje i Kraljeva. Na desetine vatrogasaca je angažovano, a u pomoć im je pritekla i avio-helikopterska jedinica.

1/8 Vidi galeriju Meštani sela kod Ušća u strahu od vatrene stihije Foto: RINA

Požarište je dugo preko 20 kilometara i proteže se iznad pruge Raška–Kraljevo. Gorelo je i uz samu prugu, gde je jednoj porodici izgoreo pomoćni objekat.