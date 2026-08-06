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Vođa tima MUP-a koji je bio upućen u Španiju radi pomoći u gašenju požara Davor Vidović izjavio je danas da su pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Srbije profesionalno i uspešno izvršili sve poverene zadatke, predstavljajući Srbiju na najbolji mogući način.

"Iza nas su dani ispunjeni teškim zadacima, visokim temperaturama, dimom i vatrom, ali smo i u takvim uslovima pokazali znanje, profesionalizam, hrabrost i zajedništvo", rekao je on ispred Palate Srbija gde je organizovan doček za pripadnike Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP Srbije, koji su bili upućeni u Kraljevinu Španiju radi pomoći u gašenju požara.

Vidović je naglasio da su pripadnici srpskog tima bili svesni da na svojim uniformama nose zastavu Srbije i da predstavljaju svoju državu, zbog čega je, kako je naveo, posebno ponosan na svakog člana tima - vatrogasce, spasioce, pripadnike helikopterske jedinice, medicinski tim i oficire za vezu.

"Svi oni su svojim radom pokazali da Srbija ima snage spremne da odgovore na najteže izazove", rekao je on.

Vidović je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću na ukazanom poverenju i podršci, kao i načelniku Sektora za vanredne situacije Luki Čaušiću na podršci i veri u tim.

Posebnu zahvalnost uputio je i porodicama i kolegama koji su, kako je rekao, bili uz pripadnike misije tokom cele misije.

Prema rečima Vidovića, činjenica da su pomoć Srbije prihvatile najrazvijenije evropske zemlje predstavlja potvrdu napretka domaćih spasilačkih službi i dokaz da pripadnici MUP-a Srbije mogu ravnopravno da stoje rame uz rame sa najboljim spasilačkim službama Evrope.

"Vraćamo se ponosni, jer smo časno izvršili zadatak i dostojno predstavili Srbiju", poručio je Vidović.

Foto: Damir Dervišagić

On je na kraju obraćanja u ime pripadnika tima koji je učestvovao u misiji u Španiji, Vučiću i Dačiću uručio poklon u znak zahvalnosti i poštovanja, a pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, u ime svih pripadnika Sektora, uručio predsedniku Srbije poklon šlem, kao izraz zahvalnosti za podršku pruženu pripadnicima MUP-a tokom angažovanja u međunarodnoj misiji.

Vučiću je u ime helikopterske jedinice komandant Nenad Nenadić uručio poklon - maketu helikoptera.

Vidović je na početku dočeka Vučiću predao raport.

Tim MUP-a od 41 pripadnika sa helikopterom H-215 ''Super Puma'', 17 vozila i pratećom opremom bio je angažovan od 28. jula na gašenju požara u Španiji, kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvovao u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.

Helikopterska jedinica MUP-a Srbije je 30. jula počela da pomaže španskim kolegama, a 2. avgusta je imala najzahtevniji dan, kada je izvršeno 48 naleta i izbačeno čak 168 tona vode.

Od početka angažovanja izvršili su 81 nalet i izbacili više od 283 tone vode.

Vatrogasci-spacioci iz Srbije pomagali su u gašenju požara u Španiji na temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa i pod olujnim vetrom koji je otežavao posao.

Pripadnici MUP-a su pomagali u gašenju požara u regionima Kastilja i Leon, a posebno na područjima oko mesta Viljafranka i Ponferada.

Veliki šumski požari u Španiji primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju.