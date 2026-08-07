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Požar je zahvatio veliku površinu borove šume i niskog rastinja, a visoke temperature, vetar i složeni uslovi na terenu otežavaju njegovo gašenje i povećavaju opasnost od ponovnog aktiviranja i širenja vatre.

1/4 Vidi galeriju Vojska Srbije uključena u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnici Vojske Srbije su angažovani na lokalizaciji žarišta i sprečavanju daljeg širenja požara, uz upotrebu vatrogasnih vozila, inžinjerijskih mašina i priručnih vatrogasnih sredstava. Od jutros je u akciju gašenja uključen i helikopter Mi-17 Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Sve aktivnosti pripadnika Vojske Srbije sprovode se u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije, koji rukovodi snagama angažovanim na požarištu, a u gašenje požara uključeni su i Helikopterska jedinica MUP, dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Javnog preduzeća "Vojvodina šume".