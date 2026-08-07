Gori Deliblatska paščara, i Vojska hitno poslata na teren! Vetar raspiruje vatrenu stihiju, helikopteri od jutros u borbi sa požarom!
Vojska Srbije je od sinoć, na molbu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari.
Požar je zahvatio veliku površinu borove šume i niskog rastinja, a visoke temperature, vetar i složeni uslovi na terenu otežavaju njegovo gašenje i povećavaju opasnost od ponovnog aktiviranja i širenja vatre.
Pripadnici Vojske Srbije su angažovani na lokalizaciji žarišta i sprečavanju daljeg širenja požara, uz upotrebu vatrogasnih vozila, inžinjerijskih mašina i priručnih vatrogasnih sredstava. Od jutros je u akciju gašenja uključen i helikopter Mi-17 Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
Sve aktivnosti pripadnika Vojske Srbije sprovode se u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije, koji rukovodi snagama angažovanim na požarištu, a u gašenje požara uključeni su i Helikopterska jedinica MUP, dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Javnog preduzeća "Vojvodina šume".
"Vojska Srbije nastaviće da prati situaciju na terenu i ostaje spremna da angažuje dodatne raspoložive kapacitete radi zaštite stanovništva, imovine i prirodnih dobara", saopštilio je Ministarstvo odbrane.