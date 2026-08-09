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Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu nastavila je sa pojačanim nadzorom terena na području Južnobačkog okruga zbog povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara usled aktuelnog toplotnog talasa.

Kako navode na svom Instagram nalogu, kontrole se sprovode svakodnevno, a jedna od akcija sprovedena je na teritoriji opštine Vrbas, gde su pripadnici nadležnih službi posebnu pažnju usmerili na rizične lokacije.

Požar niskog rastinja

Tokom izviđanja terena, koje se obavlja i uz pomoć dronova, u toku jučerašnjeg dana uočen je požar niskog rastinja koji je mogao da ugrozi okolne površine, među kojima su se nalazili pčelinjaci, usevi suncokreta i voćnjak.

Zahvaljujući brzoj reakciji i pravovremenom angažovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kucura, vatra je najpre lokalizovana, a potom i ugašena, čime je sprečeno njeno dalje širenje i nastanak veće materijalne štete.

Pored samog otkrivanja požara, tokom pojačanog nadzora terena radi se i na identifikovanju potencijalnih izvršilaca protivpravnih radnji, posebno imajući u vidu povećan rizik od požara tokom visokih temperatura.

Nadlženi apeluju

Nadležni apeluju na građane da budu posebno oprezni i da ne pale travu, korov i nisko rastinje, jer se vatra u ovakvim vremenskim uslovima može veoma brzo proširiti na poljoprivredne površine, objekte i druga ugrožena područja.

Kontrola terena na području Južnobačkog okruga biće nastavljena svakodnevno, a nadležni još jednom upozoravaju građane da odgovornim ponašanjem mogu značajno doprineti sprečavanju požara i zaštiti života, imovine i prirode.

Kurir/ Telegraf.rs