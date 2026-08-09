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Dok se vatrena stihija širi, oni ne razmišljaju o opasnosti već o tome koga treba spasiti. Fotografija sa terena na kojoj iscrpljeni vatrogasci predah traže na zemlji snažno pokazuje koliko je težak posao onih koji svakodnevno rizikuju život kako bi zaštitili druge.

Na fotografiji, koju je objavio MUP Srbije na zvaničnom Instagram profilu, vidi se trenutak predaha dvojice pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, nakon intervencije na terenu.

Umorni, iscrpljeni i sa kompletnom opremom na sebi, na kratko su zastali na zemlji pre nego što nastave dalje.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Tihi čuvari otadžbine

- Kada svi beže od vatre, oni idu ka njoj. Danima i noćima, bez odmora, dok gori Deliblatska peščara. Kratki predah vatrogasca na zemlji koju brani govori više od hiljadu reči. Nije ovo samo umor. Ovo je poslednji atom snage dat za svoju zemlju i svoj narod. Tihi čuvari naše otadžbine nose opremu tešku desetinama kilograma - navodi se na Instagram profilu MUP-a.

Foto: MUP Srbije

Najveća bitka u Deliblatskoj peščari

Podsetimo, vatrogasci-spasioci, Vojska Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva i druge nadležne službe od četvrtka vode tešku borbu s požarima širom Srbije.

Tokom jučerašnjeg dana bilo je aktivno šest požara, a najveća bitka vodila se u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila više od 700 hektara. Samo Helikopterska jedinica MUP je za 26 sati naleta izbacila čak 270 tona vode na žarišta.