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Kiša u Srbiji i dalje je na čekanju, a prema prognozi meteorologa Nedeljka Todorovića, ozbiljnije padavine ne očekuju se ni u narednih 10 do 15 dana. Iako će biti kratkotrajnih osveženja, toplo i suvo vreme nastaviće da pritiska zemlju, dok bi se posledice dvogodišnjeg manjka padavina mogle osećati i na vodostajima Dunava i Save.

Kako smo imali prilike da vidimo, pre nekoliko dana je bilo pljuska, kada nas čeka kiša, za emisiju "Puls Srbije vikend", otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Male su šanse za neku ozbiljnu kišu u narednih 10 do 15 dana. Letnja vrućina se nastavlja i biće prekidana kratkotrajnim, slabim osveženjima u vidu nešto svežijeg vazduha, ali kada je reč o padavinama, situacija je veoma problematična. U petak popodne, a nešto je bilo i u četvrtak, kao i u subotu, lokalnih pojava kratkotrajne kiše, čak i slabijih pljuskova sa grmljavinom. Međutim, sve su to bile izolovane pojave, na malim područjima i sa vrlo malim količinama padavina. Praktično se na oko 95 odsto teritorije efekat te kiše nije ni osetio - počeo je Todorović.

Nedeljko Todorović - meteorolog Foto: Kurir Televizija

"Novo osveženje stiže, ali kiše gotovo da nema"

Upozorio je da će narednih dana biti kratkotrajnih osveženja, ali da se ozbiljnije padavine i dalje ne očekuju.

- Slična situacija mogla bi da se ponovi i u narednih 10 do 15 dana. Tokom naredna dva dana, 10. i 11. avgusta, očekuje se ponovni blagi porast temperature, sa maksimalnim vrednostima od 34 do 37 stepeni. Zatim bi 13, 14. i 15. avgusta usledilo novo, blago osveženje, slično onom koje smo imali prethodnih dana, uključujući možda i današnji dan. Međutim, verovatnoća za kratkotrajnu kišu biće izuzetno mala, pre svega na krajnjem severu Vojvodine i eventualno u planinskim predelima. Dakle, ponavljam, vrlo je mala verovatnoća za neku ozbiljniju kišu i u većini mesta padavine se praktično ne bi ni osetile - nastavio je.

Meteorolog je najavio nekoliko kratkotrajnih osveženja do kraja avgusta, ali upozorio je da će se toplo i suvo vreme, uz manjak padavina, uglavnom nastaviti.

- Nakon toga ponovo sledi blagi porast temperature, sve do oko 18. avgusta. Oko Preobraženja postoji nova prilika za osveženje, koje bi trajalo dva, eventualno tri dana. Temperature bi bile za stepen ili dva niže, ali je i tada verovatnoća za ozbiljnije padavine vrlo mala.

Sledeća prilika za osveženje mogla bi da bude oko 25. avgusta, kada bi maksimalne temperature možda ponovo pale ispod 30 stepeni. Ipak, prognoza padavina 15 dana unapred veoma je nepouzdana. Sudeći prema trenutnoj situaciji i sinoptičkim prilikama iznad Evrope i Atlantika, ne očekuju se ozbiljnije padavine. Generalno, nastavlja se toplo leto sa oskudicom padavina - kaže on.

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Da li nas do kraja leta očekuje još neki tropski talas sa temperaturama do 40 i više stepeni, Todorović je otkrio:

- Ne, toliko visoke temperature ne bi trebalo da se ponove. Sledeći temperaturni pik očekuje se u utorak, 11. avgusta, kada bi u nekim mestima maksimalne temperature mogle da dostignu 37 ili 38 stepeni. Očekivane vrednosti biće između 34 i 38 stepeni. Nakon toga sledi novo osveženje, odnosno dašak svežine, tokom srede, četvrtka i petka.

Sledeći temperaturni pik očekuje se oko 16, 17. i 18. avgusta, ali bi on trebalo da bude nešto slabiji od onog koji se očekuje u utorak. Vrućina, dakle, popušta, ali veoma sporo. Do kraja meseca, sa velikom verovatnoćom, ne bi trebalo da se ponove maksimalne temperature od 40 stepeni.

40 stepeni izmereno u samo nekoliko gradova

Kako je naveo, temperature od 40 stepeni registrovane su lokalno, dok su u većem delu Srbije dostizale između 36 i 39 stepeni.

- Napominjem da je u prethodnom periodu temperatura od 40 stepeni izmerena samo u nekoliko mesta, poput Sombora, Palića, Kikinde i Ćuprije. U ostalim mestima nisu dostignute te vrednosti, ali su temperature bile veoma visoke - uglavnom 36, 37 i 38 stepeni, a u Beogradu je izmereno 39.

Osvrnuvši se na vodostaje Dunava i Save, na pitanje jesmo li svi svesni posledica ukoliko oni nastave da padaju i koje nam posledice slede, odgovorio je:

- Prvo bih rekao da ovogodišnja letnja suša nije jedini uzrok niskih vodostaja. Suše je bilo i prošle godine. Tokom čitave godine zabeležen je manjak padavina, naročito tokom letnjih meseci, a posebno u junu.

U julu i avgustu bilo je pojedinačnih lokalnih pljuskova, ali kada se sve sabere, ozbiljnijih i korisnih padavina bilo je malo. Nešto značajnijih padavina bilo je u novembru, januaru i februaru, što se, uz izostanak prolećnih mrazeva, odrazilo na dobar rod prvih voćarskih kultura i poljoprivrednih proizvoda.

Foto: Darko Vojinovic/AP

- Međutim, od maja ponovo imamo manjak padavina, posebno sada, tokom jula i avgusta, kao i tokom većeg dela juna. Zbog toga su ovogodišnja suša i niski vodostaji zapravo posledica dvogodišnjeg manjka padavina, kada se posmatraju ukupne količine. Pojedini izolovani meseci predstavljali su samo kratkotrajno poboljšanje. U ovom trenutku nemoguće je precizno tvrditi koliko će još trajati ovakva oskudica padavina, jer je vremenske prilike teško prognozirati nekoliko meseci unapred.

Čak i ako sada počnu jesenje kiše, one ne mogu odmah da nadoknade ovako veliki deficit padavina. To znači da bi vodostaji reka tek postepeno, tokom septembra i oktobra, mogli da se vrate na približne uobičajene vrednosti. Naravno, mnogo će zavisiti od količine padavina u gornjim, izvorišnim delovima velikih reka koje donose najveći deo vode u Savu i Dunav, pre svega u oblasti Alpa i delovima srednje Evrope - za Kurir televiziju, zaključio je Todorović.

02:31 NOVI PIK VRUĆINE STIŽE U AVGUSTU, ALI 40°C NE BI TREBALO DA SE PONOVI: Meteorolog za Kurir TV objasnio šta nas čeka: "Šanse za ozbiljne padavine su male" Izvor: Kurir televizija

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