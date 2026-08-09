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Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari je daleko bolja nego prethodnih dana, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i dodao da je, kako je naveo, oprezni optimista.

- Pre svega, da kažem da smo oprezni optimisti danas i da je situacija daleko bolja nego što je bila prethodnih dana. Mislim da, kao što sam rekao, uz oprezan optimizam možemo reći i očekivati da stanovnici naselja Šumarak, koje je jako bilo izloženo i pod rizikom od požara u proteklih dana, nadamo se da će večeras dočekati mirniju noć, kao i svi spasioci, vatrogasci, pripadnici Sektora za vanredne situacije, naravno šumari, Vojska, svi oni koji su tamo - rekao je Čaušić.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

"Požar nastao u sredini"

Naveo je da je požar u Deliblatskoj peščari nastao u sredini, za razliku od ranijih godina, kada je do požara dolazilo na rubu.

- Ovde je požar ove godine nastao u centru Deliblatske peščare i onda se zbog vetrova širi na sve moguće strane, to otežava njegovo i gašenje i stavljanje pod kontrolu - ukazao je.

Naveo je i da je veliki broj ljudi noćas bio na terenu i da su gasili povremena žarišta, kao i da je akcenat bio da se odbrani i naselje Dubovac, koje, kako je naveo, trenutno nije ugroženo, naselje Šumarak i potez prema Dragićevom hatu.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Veoma vetrovito područje

- Za sad ta naselja nisu ugrožena, ali mi preventivno radimo da bismo sprečili eventualnu eskalaciju požara zbog vetra. Ovo je, kao što znate, veoma vetrovito područje. Danas duva severni vetar, očekujemo sutra da će da krene neki jugozapadni u suprotnom potpuno smeru, što samo po sebi govori koliko je teško predvideti i koliko morate da budete oprezni - istakao je Čaušić.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Kako kaže, trenutno je na licu mesta 151 pripadnik Sektora za vanredne situacije, vatrogasci spasioci sa 32 vozila i dva kvada, 28 pripadnika Vojske Srbije sa četiri vozila, kao i helikopteri koji požar gase iz vazduha.

- Tu su pripadnici Vojvodinašuma, njih 117, sa 34 vozila i 16 radnih mašina, s tim što je Pokrajina obezbedila da još večeras stigne šest radnih mašina. Ukupno će to da bude oko 35 mašina, što je zaista izuzetan broj za ovo što mi želimo da uradimo - rekao je.