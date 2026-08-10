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Na današnjoj 18. sednici Komisije za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobrena su još 53 zahteva, ukupne vrednosti veće od osamsto hiljada evra.

- Iako je sezona godišnjih odmora u punom jeku, mi nismo stali - celo leto radimo u punom kapacitetu. Podrška majkama, deci i porodicama ne poznaje pauzu, a ova mera je od suštinskog značaja za mlade roditelje, jer im pomaže da obezbede ono najvažnije - krov nad glavom - naglasila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Ministarka je istakla da se tokom njenog mandata sednice Komisije i svečane dodele rešenja majkama održavaju svakog meseca, naglašavajući da je važno očuvati kontinuitet u sprovođenju ove mere kako bi majke mogle sa sigurnošću da računaju na podršku države i efikasno razmatranje svojih zahteva.

Samo tokom ovog mandata odobreno je 774 rešenja za subvencije za kupovinu prve nekretnine, u ukupnom iznosu od skoro 13 miliona evra. Zahvaljujući ovoj meri države, više od 1.700 majki u Srbiji do sada je dobilo subvenciju, za šta je izdvojeno oko 29 miliona evra.

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Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Veliki broj majki je upravo zahvaljujući ovoj meri dobio priliku da obezbedi svoj prvi dom, što je za mnoge predstavljalo ostvarenje višegodišnjeg cilja. Zato nam je važno da postupak bude efikasan i transparentan, kao i da se svaki zahtev razmatra pažljivo i odgovorno - rekla je Žarić Kovačević.

Subvencija za kupovinu prve nekretnine predstavlja jednu od najznačajnijih pronatalitetnih i populacionih mera koje država sprovodi“, naglasila je ministarka i istakla da se na ovaj način pruža konkretna podrška majkama i porodicama koje nemaju rešeno stambeno pitanje. Kako je navela, siguran dom predstavlja osnov za kvalitetniji život, planiranje budućnosti i odrastanje dece u stabilnom i podsticajnom okruženju.

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Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Briga o porodici ostaje jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Vlade Republike Srbije, istakla je Žarić Kovačević, naglašavajući da će se nastaviti sa unapređenjem mera koje doprinose većoj sigurnosti porodica, podstiču rađanje i stvaraju bolje uslove za odrastanje dece.

- Naš cilj je da svaka majka koja ispunjava propisane uslove ostvari pravo na subvenciju. Zato kontinuirano informišemo majke o svim važnim koracima u postupku, kako bi njihovi zahtevi bili potpuni i kako bi što brže došle do podrške koja im pripada - zaključila je Žarić Kovačević.

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