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Leto još ne pokazuje nameru da se povuče! Temperature će ponovo prelaziti 35 stepeni, a meteorolog Miloš Vujanić otkrio je kakvo nas vreme očekuje u narednim danima, kada bi moglo da dođe do zahlađenja, ali i šta se dešava sa istorijski niskim vodostajem Dunava i požarima koji su aktivni širom zemlje.

Vrućine se vraćaju

Kako je Vujanić objasnio, pred Srbijom je još jedan period veoma visokih temperatura, nakon čega bi trebalo da usledi tek kratkotrajno i blago osveženje.

- I narednih dana se takođe očekuje veoma toplo vreme. Ovaj toplotni talas koji je započeo još krajem jula traje već desetak dana i tek je za ovaj vikend bilo malo prijatnije vreme. Međutim, i u sredu i četvrtak nam se ponovo vraćaju temperature preko 35 stepeni, ponegde i do 38 stepeni na severu Srbije, dok ćemo blago osveženje ponovo osetiti samo na kratko i to do subote.

Kada kažem blago zahlađenje, ne mislim na neki značajniji pad temperature, već da sa tih 35 do 38 padne temperatura na 32 do 34 stepena u većini predela - rekao je Vujanić.

Na pitanje da li nas do kraja leta očekuje još jedan toplotni talas, meteorolog je ukazao na širu sliku i činjenicu da je veliki deo ovog leta već obeležen temperaturama iznad proseka.

- U skladu sa ovim aktuelnim klimatskim promenama, mi možemo reći da je praktično celo leto, ili većina leta, jedan dugotrajni toplotni talas.

Tako da ove temperature koje trenutno imamo, odnosno te temperature koje su značajno iznad višegodišnjeg proseka, za sada možemo da kažemo sa sigurnošću da nas očekuju negde do 18. ili 19. avgusta. To je neki period kada postoje izgledi trenutno da dođe do značajnijeg zahlađenja, koje bi donelo i padavine - naveo je meteorolog.

Foto: Kurir Televizija

Dunav mesecima opada

Posebnu pažnju privlači i izuzetno nizak vodostaj Dunava. Vujanić objašnjava da trenutna situacija nije nastala samo zbog aktuelnih vrućina, već da problem traje mesecima.

- Taj istorijski nizak vodostaj Dunava nije samo posledica ovog aktuelnog toplotnog talasa, već je to proces koji traje, mogu slobodno da kažem, još od zime, kada smo tamo u području Alpa imali daleko manje količine snega nego što je to uobičajeno za to doba godine. Kontinuirani deficit padavina u tom području, dakle, to nije nešto što je nastalo preko noći, već vodostaj Dunava postepeno opada već mesecima.

I da bi se popravilo, odnosno da bi došlo do poboljšanja po tom pitanju, potrebno je da naiđe novi dugotrajniji kišni period. Tako da je jako teško reći kada će doći do toga, ali pre samog kraja avgusta ili početka septembra teško da možemo očekivati neki značajniji porast vodostaja Dunava u našoj zemlji - rekao je Vujanić.

Vrućina i vetar raspiruju požare

Dugotrajna vrućina i deficit padavina stvaraju izuzetno nepovoljne uslove i za izbijanje i širenje požara. Prema rečima meteorologa, upravo je vetar jedan od ključnih faktora koji može dodatno da pogorša situaciju.

- Požari koji se trenutno, ovih dana, nažalost, dešavaju na području Srbije posledica su ovog dugotrajnog toplotnog talasa i dugotrajnog deficita padavina. Najveći saveznik požara u ovakvim danima je, nažalost, vetar, pojačan vetar koji smo imali, i on je, takoreći, dirigovao intenzitet požara, pogotovo u području Deliblatske peščare.

Juče smo imali slabljenje vetra u odnosu na sve prethodne dane i tek tada je požar donekle stavljen pod kontrolu. Dobra stvar je da značajnijeg vetra neće biti danas, ali u četvrtak se ponovo očekuje pojačan severni vetar. Tako da bi bilo idealno ukoliko bi požar bio u potpunosti ugašen do tada, jer znamo koliko vetar može ponovo da rasplamsa požar, čak i ako je ostalo najmanje dima da tinja - upozorio je Vujanić.

Građanima se zbog visokih temperatura savetuje da unose dovoljno tečnosti, izbegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana i budu posebno oprezni zbog opasnosti od požara. Poseban apel odnosi se na zabranu paljenja vatre na otvorenom. U slučaju da primete požar, građani treba bez odlaganja da pozovu nadležne službe na broj 193.

03:56 TEMPERATURE DO 38 STEPENI, A ONDA OBRRT! Meteorolog otkrio kada stiže zahlađenje i šta čeka Dunav Izvor: Kurir televizija

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