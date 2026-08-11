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U 63. kolu Loto 5 igre izvučen je internet dobitnik Džokera, a iznos dobitka za džoker je 19.077.200,00 dinara, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Listić je uplaćen u ponedeljak, 10. avgusta, a dobitni broj 03-10000-33-1-26-02139.

Igrač je uplatio jednu Loto 5 kombinaciju i jedan Džoker broj.

Ukupna uplata je 150 dinara.

Državna lutrija Srbije čestitala je srećnom dobitniku, a igračima poželela mnogo sreće u narednim izvlačenjima.

Kurir.rs/RTV

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