Listić je uplaćen u ponedeljak, 10. avgusta, a dobitni broj je 03-10000-33-1-26-02139.
lutrija srbije
UPLATIO 150 DINARA, A DOBIO MILIONE! Evo i koliko! Neverovatno kako mu se posrećilo, izvučen internet dobitnik Džokera
Slušaj vest
U 63. kolu Loto 5 igre izvučen je internet dobitnik Džokera, a iznos dobitka za džoker je 19.077.200,00 dinara, saopštila je Državna lutrija Srbije.
Listić je uplaćen u ponedeljak, 10. avgusta, a dobitni broj 03-10000-33-1-26-02139.
Igrač je uplatio jednu Loto 5 kombinaciju i jedan Džoker broj.
Ukupna uplata je 150 dinara.
Državna lutrija Srbije čestitala je srećnom dobitniku, a igračima poželela mnogo sreće u narednim izvlačenjima.
Kurir.rs/RTV
1 · Reaguj
Komentariši