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Nastavlja se toplotni talas u Srbiji. RHMZ je za danas izdao upozorenje na visoke temperature, u tri okruga upaljen je crveni meteoalarm - Srem, Banat i Pomoravlje. Maksimalna temperatura kretaće se od 35 do 39 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Međutim, prema najavama RHMZ, uskoro bismo mogli da odahnemo od vrućina, ali na kratko.

Foto: RHMZ Printscreen

Od srede do petka (12-14.08.) očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 , a samo u sredu (12.08.) na jugu Srbije do 36 stepeni Celzijusa. Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni Celzijusa.

Kada sledi veće zahlađenje

Prema najavama Ivana Ristića, veća promena vremena uslediće oko praznika Preobraženje, 19. avgusta.

- Promena vremena biće oko Preobraženja oko 19. avgusta. Oko 20. i nekog avgusta biće i kiše - najavio je Ristić.

Kako ističe, polako se završava ovaj pretopli period, te ćemo do kraja avgusta na svaka dva tri dana imati temperature oko 35 stepeni Celzijusa.

- Posle toga, u trećoj dekadi avgusta temperature će ići oko 26 do 31 stepeni Celzijusa. Imaćemo i Miholjsko leto, septembar prema trenutnim vremenskim modelima biće topao - otkrio je Ristić.

Kakva nas zima čeka u Srbiji

Kada je reč o zimi, Ristić se osvrnuo na prognoze čuvenog evropskog meteorološkog centra "Severe Weather", koji navode da će Sinergija Super El Ninja zima 2026/2027 biti iznadprosečno topla u većem delu Evrope, pa tako i Srbiji, usled jakog i blagog strujanja sa Atlantika.

Kako kaže, prognoza "Severe Weather" najavljuje da će padavine ići preko Engleske i Skandinavije i da ih neće biti kod nas. Prema njegovim rečima, u Srbiji će biti zime, ali ne previše jake.

Foto: Marko Karović

- Biće i snega i zime. Ne treba računati da neće. Problem se najviše vidi kod padavina, ali ostaje još uvek da pratimo modele i prognoze - zaključio je Ristić.

Vreme narednih dana u Srbiji

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 15 do 21 stepen, a najvišom dnevnom od 35 do 39 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca, a uveče i tokom noći na severu biće u pojačanju.

I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim, severnih pravaca, i najnižom temperaturom od 17 do 21, a najvišom dnevnom oko 37 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 18. avgusta, očekuje se pretežno sunčano vreme. Od srede do petka se očekuje manji pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo u sredu na jugu i istoku Srbije i do 36 stepeni.

Za vikend i početkom sledeće sedmice maksimalna temperatura ponovo će biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima u sredu i četvrtak.