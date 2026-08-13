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Da li novorođenče treba da provede prvih 40 dana života u kući ili može da izađe u šetnju već nekoliko dana nakon rođenja? Pitanje koje se generacijama prenosilo sa baka na majke ponovo je izazvalo žustru raspravu na društvenim mrežama.

Sve je počelo objavom jedne korisnice na Tviteru koja je napisala da se njena komšinica porodila pre 15 dana i da je sa bebom već izašla u šetnju.

- Porodila se pre 15 dana, maločas je vidim, iznela bebu u šetnju. Uopšte nisu "babske priče", i majka i dete treba da su u "izolaciji" 40 dana, da beba stekne imunitet, a majka privikne na novo stanje. Treba učiti od životinja, pa mačka krije svoje mačiće duže - napisala je jedna žena tvit koji je pokrenuo lavinu komentara.

Najglasniji su bili oni koji smatraju da je ovo nepotrebno ograničavanje roditelja i bebe.

- Majka treba da, bar tih 40 dana, bude oslobođena stresa, obaveza, da odmara, da se oporavi. Da li u stanu ili u šetnji po parku ili šumi sa bebom nije bitno - napisala je jedna korisnica.

Druga je otišla korak dalje i upitala šta bi se dogodilo kada bi žena izvela bebu u šetnju pre isteka 40 dana i da li je imunitet bebe isti 38. i 41. dana.

Za samo četiri dana tako je rođena 21 devojčica i 13 dečaka Foto: Shutterstock

Rasprava je tako ponovo otvorila pitanje koje se u Srbiji i regionu često postavlja - da li je 40 dana bez izlazaka zaista zdravstveno pravilo ili tradicija koja je dobila drugačije značenje kroz generacije?

Da li beba zaista mora da čeka 40 dana?

Kratak odgovor je – ne postoji univerzalno medicinsko pravilo prema kojem zdrava beba mora da bude zatvorena u kući 40 dana.

Savremene preporuke ne vezuju prvi izlazak novorođenčeta za magičnu granicu od 40 dana. Mnoge akademije za pedijatriju navode da je za mnoge bebe prvi izlazak iz kuće upravo odlazak na prvi pregled kod pedijatra, koji se obično obavlja vrlo brzo nakon izlaska iz porodilišta.

Drugim rečima, 40. dan nije trenutak u kojem se bebi preko noći "uključuje" imunitet.

Novorođenče jeste posebno osetljivo i njegov imunski sistem još sazreva, ali to ne znači da samo izlaženje na svež vazduh predstavlja opasnost.

Mnogo je važnije gde beba ide, koliko ljudi dolazi u kontakt sa njom, kakvo je vreme i da li je neko bolestan.

Problem nisu park i svež vazduh, već gužva i bolesni ljudi

Ako je beba zdrava i rođena u terminu, kratka šetnja na otvorenom može biti sasvim drugačija situacija od odlaska u tržni centar, restoran ili prostoriju punu ljudi.

Kod novorođenčeta je posebno važno smanjiti mogućnost kontakta sa osobama koje imaju infekciju. Zato savet "nemojte još sa bebom među ljude" može imati smisla, ali to nije isto što i "beba ne sme da izađe iz kuće 40 dana".

Ilustracija Foto: Dmitry Zimin / Alamy / Profimedia

Čak i kada se beba izvodi napolje, ne znači da treba da je svako uzima u naručje, ljubi ili joj prilazi licem. Roditelji imaju puno pravo da ograniče kontakte, naročito sa ljudima koji su prehlađeni, kašlju ili imaju neku drugu infekciju.

A šta je sa pričom da beba tek posle 40 dana "stekne imunitet"?

Upravo je ovaj deo rasprave najproblematičniji. Ne postoji dan kada novorođenče odjednom dobija potpuno drugačiji imunitet. Imunski sistem se razvija postepeno, a novorođenčad su u prvim nedeljama života posebno osetljiva na određene infekcije.

Zbog toga je razumno biti oprezan, ali oprez ne mora da znači potpuno zatvaranje u kuću.

Američka akademija za pedijatriju u svojim savetima za prve dane novorođenčeta ne navodi zabranu izlaska iz kuće tokom prvih 40 dana. Naprotiv, prvi pregled kod pedijatra obavlja se već nekoliko dana nakon izlaska iz porodilišta.

Zašto onda postoji baš 40 dana?

Ovo pravilo ima duboke korene u tradiciji.

Period od 40 dana u mnogim kulturama bio je zamišljen kao vreme tokom kojeg se majka oporavlja od porođaja, a porodica prilagođava dolasku novog člana.

Zato ono nije nužno nastalo iz ideje da beba 39. dana ne sme da vidi ulicu, a da je 40. dana odjednom bezbedna.

U tradicionalnim zajednicama taj period je često značio i manje poseta, više odmora za majku, pomoć oko kuće i zaštitu bebe od velikog broja ljudi.

I upravo tu se krije deo istine koju pojedini komentatori pokušavaju da objasne: novopečenoj majci zaista može da prija da prvih nekoliko nedelja nema obavezu da ide svuda i prima goste.

Ali to je nešto sasvim drugo od medicinske zabrane izlaska.

Beba može u šetnju, ali postoje pravila

Ako pedijatar nije dao drugačije uputstvo zbog zdravstvenog stanja bebe, kod izlaska sa novorođenčetom najvažnije je obratiti pažnju na uslove. Bebu treba zaštititi od ekstremnih temperatura i direktnog sunca. Novorođenčad takođe ne treba pregrevati preteranim oblačenjem.

Poseban oprez potreban je tokom velikih vrućina i hladnoće, a šetnju je najbolje prilagoditi vremenskim uslovima. Takođe, mirna šetnja parkom nije isto što i boravak u velikoj gužvi.

Dakle, ko je u pravu?

Ni komentatori koji tvrde da svaka beba mora 40 dana da bude zatvorena u kući, niti oni koji smatraju da u prvim nedeljama nema nikakvog razloga za oprez, ne daju baš kompletnu sliku. Zdrava novorođenčad ne moraju automatski da čekaju 40 dana da bi izašla napolje. Ali to ne znači ni da treba odmah da budu u velikim gužvama, okružena desetinama ljudi i izložena svima koji žele da ih vide.

I možda je upravo to najrazumnije objašnjenje starog pravila. Četrdeset dana ne mora da bude granica između "sme" i "ne sme". Može da bude period u kojem se majka oporavlja, beba prilagođava životu van materice, a porodica pažljivije bira kontakte i čuva novorođenče od infekcija.

A da li će beba prvi put izaći u park desetog, dvadesetog ili nekog drugog dana – za zdravu bebu nema razloga da se taj datum određuje samo zato što kalendar kaže da 40 dana još nije prošlo.