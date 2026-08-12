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U raznim Fejsbuk grupama dele se cenovnici domaćih proizvođača, a među ponudom se mogu pronaći različite vrste suhomesnatih proizvoda. Jedan od takvih oglasa privukao je pažnju upravo zbog cena.

Prema objavljenom cenovniku, vešalice koštaju 1.400 dinara, slanina 1.100 dinara, sprža 1.500 dinara, dok je kilogram kobasice 800 dinara.

U ponudi su i proizvodi za ljubitelje nešto drugačijih ukusa kobasica sa kačkavaljem košta 900 dinara, dok je mast 150 dinara.

Kupovina direktno od domaćih proizvođača pojedinim potrošačima predstavlja zanimljivu alternativu, posebno kada se cene uporede sa onima koje se mogu naći u prodavnicama.

Cene suhomesnatih proizvoda kod domaćih proizvođača Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovacka buvlja pijaca

Koliko košta u marketima?

Razlike u cenama posebno su uočljive kod pojedinih proizvoda. Prema cenama navedenim u poređenju, svinjska mast u marketima može da se nađe od oko 200 dinara, dok se slanina prodaje i po ceni od oko 270 dinara za samo 100 grama.

Kada je reč o kobasicama, roštilj kobasica u marketima košta od oko 1.000 dinara pa naviše za kilogram, u zavisnosti od proizvođača i vrste proizvoda.

Ako se cena slanine iz marketa preračuna na kilogram, 270 dinara za 100 grama znači da bi kilogram koštao oko 2.700 dinara. Nasuprot tome, u pomenutom oglasu domaća slanina je ponuđena za 1.100 dinara po kilogramu.

Slična je situacija i sa kobasicom, prema ovom cenovniku domaćeg proizvođača kilogram košta 800 dinara, dok se u marketima roštilj kobasica može naći od oko 1.000 dinara za kilogram.

Foto: Printscreen/Youtube

Naravno, cene mogu značajno da variraju u zavisnosti od proizvođača, kvaliteta, sastava, vrste mesa, načina proizvodnje, kao i samog prodajnog mesta. Zbog toga potrošači pre kupovine treba da provere šta tačno dobijaju za navedenu cenu, kao i uslove pod kojima se proizvodi čuvaju i prodaju.