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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen sedmorici svetitelja, sedam mučenika, braći Makaveji, kao i početak gospojinskog posta.

Prvi dan gospojinskog posta pada na dan Svetih mučitelja Makaveja koji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz 2. veka p.n.e, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Evsevona, Adima i Markela sastavni su deo Svetog pisma. Sveti mučenici Makaveji i njihova majka Solomona i učitelj Eleazar stradali 166. godine p.n.e. kada ih je ubio imperator Antioh XI Epifan, koji je pokušao da u Jerusalimu uvede paganske običaje. Epifan je u Jerusalimski hram postavio kip grčkog paganskog boga Zevsa, ispred kog je prisiljavao Jevreje da se klanjaju.

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Sveštenik Eleazar bio je posvećen Mojsijevom zakonu i prvi je odbio da se pokloni paganskom božanstvu, zbog čega je nastradao u mukama. Sedmoro braće Makaveja i njihova majka Solomona, sledili su njegov primer pa su i oni stradali mučeničkom smrću. Mošti svetih mučenika Makaveja čuvaju se u bazilici Svetog Andreja u Kelnu u Nemačkoj.

Kada su u pitanju narodni običaji, nema ih mnogo vezanih za današnji dan. U narodu se veruje da da je dobro sve što se radi s bosiljkom, za koji se veruje da je božija biljka. Valjalo bi danas u kuvano jelo dodati ovog začina, ili se inhalirati. Ukoliko u svom dvorištu ili na terasi već nema zasađen bosiljak, danas je pravo vreme da to učinite, jer se veruje da čuva dom.