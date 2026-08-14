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Pravu dramu preživeli su srpski turisti koji letuju u Siviriju i Skala Furki na Halkidikiju, gde je juče buknuo veliki požar.

Vatra se brzo širila, stigla do kuća i centralnog puta u Siviriju, pa su turisti i meštani morali da budu evakuisani.

Pojedini su spas potražili na obali, odakle su čamcima prevezeni na bezbedno!

Sirene, gust crni dim koji je prekrio nebo, panika na ulicama i konstantna SMS upozorenja civilne zaštite obeležili su jučerašnje popodne i noć za naše državljane.

00:38 Požar u Grčkoj, Halkidiki Izvor: Privatna arhiva

Među njima bila je i Srpkinja Ksenija, koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u Furki:

- Ja sam u Furki. Požar je počeo oko 14.00-14.30 sati... Do 16 sati je situacija sa telefonima i porukama bila alarmantna, na svakih 15 minuta su stizale poruke. Dim i vatra su, mislim, kulminirali oko 17 sati... Mislim da je sa strane Sivirija bilo još tragičnije, jer su me zvali prijatelji koji su bili tamo, tačnije iz naselja Nautilios koji ne znam da li je na kraju izgoreo ili nije, znaćemo sutra... Moji prijatelji su sišli do obale i spas dobili na čamcu koji ih je prevezao do Sanija. Tu će noćiti - napisala je Ksenija na Fejsbuk grupi "Halkidiki smeštaj i Solunska regija - povoljno".

Putevi neprohodni, panika i strah

Ona je opisala i trenutak kada je sa porodicom morala da pobegne iz smeštaja:

- Što se nas tiče, mi smo u isto vreme krenuli da se evakuišemo van Furke, jer je vetar promenio pravac i tada dobijamo informaciju da je krenula stihija ka Furki... Putevi naravno neprohodni, puno panike i straha... Hvala Bogu, do samog mesta Skala Furka nije došla vatrena stihija, ali nas je ugušio dim. U isto vreme nestaje struja i voda, mi odlazimo iz mesta... Do 21 sati situacija biva sve bolja, ali se sa brda iznad Posidija jasno vidi gde je i dokle je stigla vatra - ispričala je.

Sve vreme su područje zahvaćeno požarom preletai avioni i helikopteri, pokušavajući da i iz vazduha ugase požar.

- Hvala Bogu vetar nije bio jak. U Furku se vraćamo oko 21.10 sati, kada se vratila i struja... Na ulicama ima ljudi, iako se oseća jak dim... Pre nekih pola sata počeo je vetar, koji je podigao dim i trenutno se ne oseća ništa... Molim Boga da je za ovo vreme vatra stavljena pod kontrolom, jer najavljuju jake vetrove za sutra - poručila je uplašena turistkinja.

Policija tražila da se evakuišemo

Još jedna naša državljanka, Slavica, javila se direktno iz žarišta i u kratkoj poruci opisala kroz kakav su pakao prošli:

- Evakuisani smo zbog požara. Do daljnjeg. Trenutno je požar pod kontrolom. Još avioni i helikopteri gase požar u Siviriju, da se dalje ne širi. Nadamo se skorom vraćanju u apartman. Svi smo umorni, ali smo dobro - navela je Slavica.

U Siviriju je bio i Boban T. koji je takođe morao da napusti to mesto pod naletom vatrene stihije.

1/5 Vidi galeriju Požar je buknuo u mestu Siviri na Halkidikiju, a turisti i meštani su morali da se evakuišu. Foto: Privatna arhiva

- Ostali smo maksimalno koliko smo mogli. Mislili smo da će se ipak smiriti, ali je policija tražila od nas da napustimo mesto ili da odemo na plažu gde će nas pokupiti brodom - kaže za Kurir.

Nekoliko desetina Srba tražilo pomoć

Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu obratilo se nekoliko desetina naših državljana, prvenstveno u vezi sa obezbeđivanjem privremenog smeštaja i informacijama o mogućnostima zbrinjavanja, kažu za Kurir u Ministarstvu spoljnih poslova.

- Prema do sada dostupnim informacijama, Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu nema saznanja da je bilo koji državljanin Srbije povređen u požaru - navode u MSP.

Generalni konzulat Srbije u Solunu je, na osnovu preporuka Ministarstva za civilnu zaštitu Republike Grčke upućivao naše državljane da se prijave putem platforme koju su grčke nadležne institucije stavile na raspolaganje za potrebe evidentiranja i obezbeđivanja smeštaja za evakuisana lica sa područja Sivirija i Furke.

Foto: STRINGER/ANA-MPA

- Istovremeno, Generalni konzulat je, u koordinaciji sa nadležnim vatrogasnim službama i lokalnim samoupravama, prikupljao informacije o raspoloživim lokacijama za okupljanje i privremeni boravak evakuisanih lica na području Kasandre i šireg područja Halkidikija - kažu u MSP.

U Ministarstvu navode i da putni pravac Siviri-Furka ostaje zatvoren, dok je pristup pojedinim ugroženim područjima ograničen.

Ne pokušavajte samostalni povratak

- Posebno se apeluje na državljane Srbije da ne pokušavaju samostalan povratak u evakuisana područja, niti da koriste zatvorene i ograničene putne pravce, sve do dobijanja zvanične informacije grčkih nadležnih organa i poruke sistema za hitno upozoravanje 112. Takođe, u slučaju izdavanja novog naloga za evakuaciju, preporučuje se da bez odlaganja postupe u skladu sa dobijenim instrukcijama, bez pokušaja samostalne procene rizika ili odlaganja napuštanja ugroženog područja - navode u MSP i dodaju da Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu nastavlja da prati situaciju i da, u koordinaciji sa nadležnim institucijama Republike Grčke, pruža konzularnu pomoć i informacije državljanima Srbije koji se nalaze na ugroženom području.

Svi Srbi bezbedni

"Svi državljani Srbije koji se nalaze na grčkom poluostrvu Halkidiki, gde bukte požari, zdravi su i bezbedni", rekla je danas generalna konzulka u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Ona je za RTS kazala da je veliki broj srpskih turista juče je morao da napusti oblast Siviri zbog požara, a zaposleni u Generalnom konzulatu pružali su im pomoć i podršku do kasnih večernjih sati.

Prema njenim rečima, svi koji su se konzulatu obratili do ponoći su bili zbrinuti u privatnom smeštaju ili u sabirnim centrima koje je organizovala grčka strana za evakuisane turiste.

U Konzulatu očekuju stabilizaciju situacije i povratak srpskih državljana u svoje smeštajne jedinice.

Prema trenutnim informacijama, nema razloga za zabrinutost za njihovo zdravlje i bezbednost.

Izgorelo 350 hektara, uništene kuće, automobili i čamci

Foto: STRINGER/ANA-MPA

Prema poslednjim informacijama sa Halkidikija, požar kod Sivirija više nema aktivan vatreni front, ali vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu zbog manjih žarišta i mogućnosti ponovnog razbuktavanja vatre.

Vatrogasci vrše natapanje terena i gase rasuta žarišta, dok se na pojedinim mestima prave i protivpožarne zone kako bi se sprečilo novo širenje vatre.

Prema prvoj operativnoj proceni Vatrogasne službe, vatrena neman je zahvatila i spržila površinu od približno 350 hektara.

Prema informacijama grčke državne televizije ERT, više kuća je oštećeno, pojedine su potpuno uništene, a u požaru su izgoreli i brojni automobili i čamci. Vatra je tokom jučerašnjeg dana stigla do samog centralnog puta u Siviriju i prvih kuća u naselju.

Iako je situacija jutros znatno stabilnija nego juče, stanje još nije potpuno bez rizika. Grčke vlasti angažovale su više od 155 vatrogasaca, desetine vozila, kao i helikoptere i kanadere.

Foto: STRINGER/ANA-MPA

Važna upozorenja i kazne od 300 evra

Turistima koji borave u Siviriju i okolini strogo se savetuje da ne prilaze izgorelim šumskim površinama i delovima na kojima rade vatrogasci i mehanizacija. Oni koji se vraćaju u svoje smeštaje moraju pratiti eventualna lokalna ograničenja saobraćaja, kao i uputstva policije, Vatrogasne službe i Civilne zaštite.

Podsećamo, na snazi je i privremena zabrana kretanja u šumskim područjima na Kasandri i Sitoniji. Policija patrolira prilazima, a za kršenje ove zabrene zaprećena je novčana kazna od 300 evra.