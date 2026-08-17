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Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Medić izjavila je da su ove nedelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice Zapadnog Nila ove sezone.

Medić je navela da infekcija u najvećem broju slučajeva prolazi bez simptoma i da kod oko 80 odsto zaraženih ubod inficiranog komarca neće dovesti do pojave bilo kakvih tegoba.

- Negde u petini slučajeva javljaju se temperatura, groznica, glavobolja, osip i bolovi u mišićima, a to uglavnom prolazi bez potrebe za ozbiljnijim lečenjem - rekla je Medić.

Inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu

Dodala je da se kod manjeg broja obolelih mogu javiti ozbiljniji simptomi, poput glavobolje, povraćanja, pospanosti, izmenjenog mentalnog stanja, paraliza i epileptičnih napada, koji zahtevaju bolničko lečenje, prenosi portal Espreso pisanje Tanjuga.

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Inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu Foto: Shuterstock

Medić je objasnila da su prirodni rezervoari virusa ptice, dok su komarci prenosioci, odnosno vektori bolesti, i naglasila da inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu.

Podsetila je da se slučajevi groznice Zapadnog Nila u Srbiji registruju od 2012. godine, sa izuzetkom 2020. godine, kada slučajevi nisu zabeleženi, što se povezuje sa efektima pandemije.

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komarac na ruci

- Sa globalnim otopljavanjem smatramo da će ove bolesti biti svake godine kod nas. Moguće je i da sezona bude duža, da se slučajevi registruju ranije tokom leta, a zatim praktično i tokom jeseni - rekla je Medić.

Najvažnije sprečiti ubode komaraca

Govoreći o prevenciji, ona je istakla da je najvažnije sprečiti ubode komaraca, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

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Preporučila je izbegavanje boravka na otvorenom u područjima gde ima mnogo komaraca, naročito u blizini stajaćih voda, močvarnih predela i šuma, kao i izbegavanje izlazaka u sumrak i zoru.

Medić je savetovala i korišćenje repelenata na otkrivenim delovima tela, postavljanje komarnika na prozore i pražnjenje nepokrivenih posuda sa vodom u dvorištima, u kojima se komarci mogu da razmnožavaju.

Kurir/ Espreso

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