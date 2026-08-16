Slušaj vest

Putnica iz Srbije Marija umalo je vraćena sa grčke granice zbog problema sa EES sistemom, nakon što njen pasoš nije mogao da bude očitan! Agonija je, prema njenim rečima trajala dva sata.

Na Evzoniju je sa suprugom i detetom čekala u redu za pasošku kontrolu, ne sluteći da će se njihov prelazak granice pretvoriti u višesatnu dramu.

- Jedna mala digresija vezano za put do Grčke i EES. Danas, prelazak granice, Đevđelija u trenu, a Evzoni, čekali smo 70 minuta. I onda. Dolazimo na pasošku kontrolu, nas troje, i to traje, i traje. Vidim da službenica uporno neuspešno pokušava da očita moj pasoš - napisala je Marija u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Problem sa pasošem

Dodala je da je nakon 15 minuta čekanja službenica otišla do svojih kolega, ostavljajući za sobom nju i čitavu kolonu putnika, a potom se vratila i saopštila joj da postoji problem sa njenim pasošem. U međuvremenu, njen suprug i dete su dobili svoje pasoše i prošli kontrolu.

- Obaveštavaju me da je jedan od mojih prethodnih odlazaka na Maltu nije ispravno evidentiran, i da zato EES ne može da propusti moj pasoš. Objašnjavam da sam na Maltu putovala tokom marta i maja, a nakon toga krajem juna u Grčku preko Bugarske bez problema. To unosi još veću konfuziju jer u sistemu nema mog odlaska ni u Bugarsku ni u Grčku! - tvrdi ona.

Navela je da je više od sat vremena čekala jer niko nije znao kako da joj pomogne, nisu smeli da je propuste, ali istovremeno nisu imali osnov da joj zabrane ulazak u zemlju.

Foto: Kurir/T.S.

Čip se oštetio

- Kontaktirala sam i Konzulat, zvali su ih, jako ljubazni, ali nemaju ingerencija. Nakon dodatnih pola sata, shvataju da nije problem u putu do Malte, već u činjenici da mi se ne očitava čip, odnosno kad se očita, izlazi moja istorija putovanja, ali ne i moji matični podaci. Nekom magijom se čip oštetio, a braća Bugari su me očito pustili bez obzira na to - objašnjava Marija.

Ne propustite Društvo Nevena prošla granicu na putu do mora za samo 7 minuta: Srpkinja otkrila kako je izbegla pakao na Evzoniju

Nakon gotovo dva sata čekanja jedan od policajaca uspeo da reši problem tako što je preko praznih, odnosno blanko podataka, ručno uneo podatke iz njenog pasoša i na taj način popunio zapis u EES bazi.

- I eto, dokopah se mora. Očigledno se ne možemo zastititi od ovakvih situacija, a neshvatljivo je da ne postoji rešenje ili work-around kada tehnika zakaze - istakla je.