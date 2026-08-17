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Kada je Svetlanin sin otišao na studije u drugi grad, mislila je da ga čeka tipičan studentski život – učenje, izlasci, možda poneka mladalačka veza. Međutim, istina koju je otkrila nekoliko meseci kasnije potpuno ju je zatekla.

Naime, njen sin, odličan student pred završetkom fakulteta, živi sa ženom koja je 16 godina starija od njega i ima dvoje dece, gotovo njegovih godina. I ne samo to – svi zajedno žive u malom dvosobnom stanu.

Majčinska briga

Svetlana priznaje da se njen sin nije zapustio, da i dalje vredno uči i izvršava svoje obaveze, ali njena majčinska briga raste iz dana u dan. Pita se da li da se umeša ili da pusti da život sam pokaže šta je ispravno.

Zabrinuta majka Foto: Shutterstock

"Moj sin ima 22 godine, student je, a saznala sam da živi sa ženom koja ima 38 godina. Ona ima dvoje dece skoro njegovih godina i svi žive u njenom dvosobnom stanu. On je pred samim završetkom fakulteta, dobro uči i moram priznati da ne posustaje. Oni žive u drugom gradu, gde sin studira. To je 400 km od nas.

Jednog dana muž mi je rekao: 'Svetlana, moram nešto da ti kažem, ali obećaj da nećeš praviti dramu.'

Prvo što sam pomislila bilo je da je našao neku devojku, ali ništa nije moglo da me pripremi za šok kada je rekao: 'Vlada živi sa jednom ženom, ona je nešto starija od njega... I ima dvoje dece iz prvog braka.'

Po načinu na koji mi je muž to rekao, osetila sam da je to dugo znao. Da je bio sinov saveznik i da mu se ovaj ispovedao. Onda mi je kroz glavu prošla činjenica da dugo nisam bila kod sina. Stalno je on dolazio kod nas kući – jednostavno nisam imala potrebe da potegnem i odem u glavni grad.

"Da li si ti normalan?"

Probam da se setim koliko je vremena prošlo otkako nisam otišla kod njega i izračunam da je prošlo više od godinu dana. Zvanično, sin je trebalo da živi u studentskom domu, ali je očigledno odlučio da je bolje da živi sa tom ženom.

Imam jaku želju da odem tamo i prodrmam ga. Htela bih da viknem koliko me grlo nosi: 'Da li si ti normalan? Svoju mladost traćiš na pogrešnu ženu. Šta će ti raspuštenica sa decom?'

Ali ništa od toga nisam mogla da mu kažem, jer mi se već danima ne javlja na telefon. Tačno zna da ja znam i sada neće da mi se javi. Kako da ga navedem da je ostavi?

Svetlana priznaje da su je preplavili pomešani osećaji – šok, tuga, bes, ali i nemoć. Nije znala da li ju je više povredilo to što njen sin krije tako važnu stvar ili to što je, po njenom mišljenju, prerano preuzeo tuđe breme na svoja leđa.

Ipak, s druge strane, zna da je njen sin zreo, da nije posustao, da nije odlutao u poroke i da radi ono za šta veruje da je ispravno, makar to bilo daleko od onoga što je ona želela za njega.

"Ne želim da ga izgubim. Ne želim da budem ona majka koja viče, osuđuje i gura ga još dalje. Ali ne znam kako da mu dam do znanja da ga volim i da se plašim, a da ga ne uplašim još više", priznaje.

Za sada je odlučila da ćuti. Da ne zove. Da sačeka. Da vreme pokaže koliko je ta ljubav stvarna, a koliko prolazna. A majčinsko srce? Ono strepi u tišini, moleći se da njen sin, gde god bio, ne zaboravi na sebe.