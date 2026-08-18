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Digitalizacija saobraćajne policije uskoro bi trebalo da donese niz novih usluga za građane, od elektronskog praćenja saobraćajnog dosijea i prekršaja do sklapanja sporazuma o priznanju krivice putem eUprave.

O tome je govorio pukovnik policije i pomoćnik načelnika Saobraćajne policije Bojan Marković.

"Body" kamere": Novi standard rada

Pukovnik Marković navodi za Euronews da su njegova nadanja da će svi policijski službenici imati "body" kamere do kraja godine.

Postupak korišćenja "body" kamera detaljno je propisan, uz poštovanje svih ustavom zagarantovanih prava građana. Tačno su definisane procedure i situacije u kojima kamera mora da bude uključena. Kamera se uključuje kada policijski službenik primenjuje neko ovlašćenje prema građaninu.

Foto: Kurir Televizija

- Ne bih rekao da će snimak sa 'body' kamere biti ključni dokaz u svakom postupku, ali će svakako biti veoma važan dokaz. Mi ih vidimo kao jedan od načina za objektivniji i transparentniji rad policije - kaže pukovnik.

O tome govore i primeri iz organizacionih jedinica u kojima su "body" kamere već primenjene. U tim jedinicama broj predstavki i pritužbi građana na rad policijskih službenika smanjen je na minimum.

Dronovi: Više od snimanja prekršaja

Po pitanju dronova, Marković navodi da oni mogu da se koriste za otkrivanje velikog broja prekršaja, ali da neće služiti isključivo za to.

- Koristićemo ih i za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda, kao i za praćenje saobraćajnih tokova i saobraćajnih gužvi na našim saobraćajnicama. Sva moderna sredstva treba da pomognu policijskom službeniku da spreči neki teži događaj ili saobraćajnu nezgodu na našim putevima, a ne samo da otkrije saobraćajni prekršaj - rekao je Marković.

Umrežavanje sa prekršajnim sudovima

Pukovnik Marković kao još jednu važnu novinu navodi uvezivanje sa prekršajnim sudovima i graničnom policijom.

- Omogućava se građanima protiv kojih je izdata opšta naredba da plate novčanu kaznu na granici, regulišu tu obavezu i nastave svoje putovanje - objašnjava Marković.

Foto: Kurir/T.I.





To znači da oni koji budu imali novčanu kaznu od dve do pet hiljada dinara neće biti zadržani, već će moći da nastave putovanje, nakon plaćanja iznosa.

Android aplikacija: Put ka jedinstvenom sistemu

Još jedna od novina jeste uvođenje Android uređaja za policijske službenike na terenu. Oni će putem tih uređaja moći da pristupe podacima o vozačima i vozilima, provere evidentirane prekršaje i informacije neophodne za postupanje, ali i da deo procedure završe elektronskim putem.

- Uvođenje Android uređaja promeniće praktično sve u njihovom radu. Bukvalno će dobiti malu kancelariju na terenu. Na ovom projektu radimo već tri godine - naveo je Marković.

Android uređaji se već koriste u pet policijskih uprava, u Novom Sadu, Subotici, Beogradu, Kragujevcu i Prijepolju, a u toku je njihova implementacija u ostalim upravama, a sve bi trebalo da pređu na taj način rada do kraja godine.

- Moći će da se vide podaci o licu, o vozačkoj dozvoli, o vozilu, da li lice ima potrage, da li se protiv lica nalaze neke naredbe i da celokupan proces završi u skladu sa zakonom. On neće imati neograničen pristup svim podacima, nego samo onim podacima koji su neophodni za njegovo postupanje - kaže Marković.

O izbacivanju papirnih kazni iz upotrebe, Marković navodi da se ide ka tome da elektronsko postupanje bude standard, ali da papir nije jedini problem. Problem je to što se više podataka unosi u različite aplikacije više puta, a cilj ovoga da sistem postane jedinstven.

Na pitanje da li digitalizacija smanjuje prostor za "raspravu" između policajca i vozača, Marković odgovara da ona štiti građane, transparentnošću i objektivnošću, ali i policijskog službenika, jer ostavlja jasan trag šta je on to tačno uradio.

Kurir/ 021/ Euronews