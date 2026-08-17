Premijer Đuro Macut izjavio je da merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.

- Od danas Srbija obezbeđuje svojim građanima 18 lekova koji će se nalaziti na listi lekova, 16 antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane insuficijencije. Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije, i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1.600 do 6.000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70 odsto cene ovih lekova, i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1.100 dinara - rekao je premijer Macut povodom stupanja na snagu mera pojeftinjenja lekova.