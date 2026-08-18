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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog mučenika Evsignija. Sveti Evsignije rodio se u Antiohiji i služio vojsci tokom carevanja Dioklecijana, Maksimijana Hlora, Konstantina Velikog i njegovih sinova. Prisustvovao je stradanju svetog mučenika Vasiliska u vreme Maksimijana i opisao je to stradanje

Sveti sveštenomučenik Evsignije bio je vojnik pri caru Maksimijanu, pri caru Konstantinu Velikom i pri njegovim sinovima, koji je u vojsci proveo punih 60 godina. U vreme sinova Konstantinovih povukao iz vojne službe i preselio u Antiohiji, svoj rodni grad. Tu je provodio bogougodni život u postu, molitvi i dobrim delima.

U vreme Julijana Odstupnika dva zavađena čoveka na ulici su ga uzela za sudiju. On je presudio pravedno, ali se druga strana naljuti, ode caru i optuži Evsignija kao hrišćanina. Car pozva Evsignija na sud, no on izobliči cara strašno za odstupništvo od vere i ukori ga svetlim primerom velikog Konstantina. Ogorčeni Julijan naredi te mu glavu odsekoše. Postrada Evsignije u dubokoj starosti 362 god. i preseli se u carstvo nebesko.

Svetog mučenika Evsignija pravoslavni vernici poštuju kao svetitelja koji je stradao zarad istine, pravde i ljubavi prema Hristu. Zbog toga je običaj na današnji dan da vernici upale sveću, pokaju se za svaki svesno i nesvesno počinjen greh i izgovore molitvu Svetom mučeniku Evsigniju i da tačno u ponoć pogledate u nebo i zamislite želju.

Molitva